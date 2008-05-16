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Конкурсы
16.05.2008
16 мая 2008 г. 0:00
Конкурсы на 16.05.2008 -
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10:24
Напал на персонал и устроил погром в больнице мужчина в Акмолинской области
08:10
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 апреля
00:45
Многие проекты для детей Казахстана не реализуются на практике – интервью с Аружан Саин
01:45
Почему сомнительные компании привлекаются к масштабным инфраструктурным проектам в Казахстане?
00:15
Раньше прокуратура была "адвокатом для бедных", а что сегодня?
02:15
Волевой импульс Токаева начал титанические сдвиги в политической трансформации Казахстана – эксперт
00:00
Новый прогноз по экономике Казахстана дал Всемирный банк
12:44
Военного парада в этом году не будет - Минобороны РК
12:32
Растет ли число россиян, желающих получить гражданство Казахстана – ответ МВД
03:00
Рейдерство остается одним из самых опасных преступлений против бизнеса в Казахстане
00:30
Тысячи долларов потратили фермеры СКО на подержанную американскую сельхозтехнику, но выйти на ней в поле так и не смогли
02:00
В каком состоянии находится сельхозмашиностроение в Казахстане
01:30
Кто был в рядах уличных погромщиков в Алматы? Молодежь, у которой "каша" в голове
01:00
Платить за привозную воду со вкусом ржавчины приходится жителям села Келлеровка Северо-Казахстанской области
10:53
Жителей Шымкента напугали кружащие над городом самолеты (видео)
12:58
Токаев принял главу агентства "Хабар"
02:30
В новом Послании Токаев заложил идеи, меняющие жизнь казахстанского общества
01:15
Казахстанцы до сих пор не видят себя в роли управленцев собственной страной – экономист
00:10
Сельхозмашиностроение: через преграды к росту
02:45
Деревянный особняк купца Юзефовича не только прекрасно сохранился, но и стал украшением Петропавловска
13 апреля 2022
13 апреля 2022 г. 0:00
Все – в сад!
12 апреля 2022
12 апреля 2022 г. 22:35
Обсуждены вопросы совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ
12 апреля 2022 г. 22:32
Для совершенствования законодательства в сфере СМИ создадут рабочую группу
12 апреля 2022 г. 21:27
Вице-премьер посетил КазАТУ им. Сейфуллина
12 апреля 2022 г. 20:34
Состоялось заседание Клуба молодых экспертов при Сенате
12 апреля 2022 г. 20:21
Научную форум-выставку провели в Нур-Султане
12 апреля 2022 г. 20:00
Военное сотрудничество обсудили Казахстан и Пакистан
12 апреля 2022 г. 19:43
Макароны по 17,7 млн тенге за килограмм планировал закупить Центр соцадаптации Петропавловска
12 апреля 2022 г. 19:35
Пользователи WhatsApp смогут рисовать в приложении мессенджера
12 апреля 2022 г. 19:28
Ерлан Карин провел встречу с заместителем Госсекретаря США Узрой Зеей
12 апреля 2022 г. 19:14
Еще одно уголовное дело возбудили против руководства ПНХЗ
12 апреля 2022 г. 18:55
В Сенате обсудили механизмы по борьбе с мошенничеством и финансовыми пирамидами
12 апреля 2022 г. 18:53
Депутаты Парламента Казахстана встретились с депутатами Европарламента
12 апреля 2022 г. 18:50
Пенсионер попал в больницу после нападения собак в Уральске
12 апреля 2022 г. 18:32
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
12 апреля 2022 г. 18:07
Касым-Жомарт Токаев принял Александра Винокурова
12 апреля 2022 г. 17:36
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
12 апреля 2022 г. 17:13
Почти 30 процентов акций "Казахтелекома" возвращаются в госсобственность
12 апреля 2022 г. 16:51
Токаеву рассказали о новых подходах к разработке школьных программ и учебников
12 апреля 2022 г. 16:38
Количество ДТП с участием детей выросло в Казахстане
12 апреля 2022
12 апреля 2022 г. 16:25
Единые правила эксплуатации электросамокатов разработают в Казахстане
12 апреля 2022 г. 16:10
Поддельные доллары сбывал житель Туркестанской области
12 апреля 2022 г. 15:44
"Полез без билета" – директор парка обвиняет упавшего с аттракциона шымкентца
12 апреля 2022 г. 15:19
Аким Петропавловска прокомментировал голосование в Сети за переименование города
12 апреля 2022 г. 14:51
Процедуру создания частных операторов рынков усложнили в Казахстане
12 апреля 2022 г. 14:36
Крал в мечетях во время намазов: вора задержали в Алматинской области
12 апреля 2022 г. 14:17
Программу льготного автокредитования запускают в Казахстане
12 апреля 2022 г. 14:01
Наука в Медицинском университете Астана: От повышения качества жизни до метаболической хирургии
12 апреля 2022 г. 14:00
"Помогала" с подбором фейковых кредитов: об опасной компании предупредили казахстанцев
12 апреля 2022 г. 13:45
"Я всегда работала" – Тамара Дуйсенова на вопрос, отдохнула ли она
12 апреля 2022 г. 13:21
Средняя зарплата ученых повысилась в Казахстане
12 апреля 2022 г. 12:48
Возможные потери для Казахстана в случае длительного ремонта на КТК озвучили в Минэнерго
12 апреля 2022 г. 12:32
Обновленные данные по пациентам с коронавирусом представили в Минздраве
12 апреля 2022 г. 12:11
Жертва финпирамиды подожгла себя перед зданием МВД: стало известно о ее состоянии
12 апреля 2022 г. 11:55
"Изъяли 70% пенсии" – жительница дома престарелых пожаловалась на "неравные" условия проживания
12 апреля 2022 г. 11:31
Ценят за рубежом – Смаилов о разработках казахстанских ученых
12 апреля 2022 г. 11:21
Не освоили крупные суммы бюджета - Минфин назвал министерства
12 апреля 2022 г. 11:13
Женщина погибла под колесами поезда в Карагандинской области
12 апреля 2022 г. 11:11
Михаил Ломтадзе вновь признан лучшим руководителем компании в Казахстане
12 апреля 2022 г. 10:56
Катался на капоте автомобиля по шоссе мужчина в Актау - видео
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Казахстанская правда
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