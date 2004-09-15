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16.09.2004
Конкурсы
15 сентября 2004 г. 23:00
111
Конкурсы на 16.09.2004 -
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11:00
12 человек погибли в результате ракетного обстрела Голанских высот
10:00
ОИ: программа выступления казахстанцев
10:30
Объекты транспортной инфраструктуры украшены фотографиями призёров Олимпиады из Казахстана
13:00
Олимпиада: результаты первого дня
12:08
Аида Балаева поддержала выступающих на Олимпиаде спортсменок Казахстана
14:00
Венесуэла выбирает президента
15:00
Ракета компании SpaceX вывела на орбиту группу интернет-спутников
16:29
Участок проспекта Туран частично перекроют в Астане
18:00
Парад всадников в преддверии Всемирных игр кочевников прошел в столице
26 июля 2024 г. 1:36
В Таразе открылся филиал российского университета
24 июля 2024 г. 3:29
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
21 июля 2024 г. 10:09
Автобус из Казахстана сгорел на трассе в России
21 июля 2024 г. 9:25
В Microsoft рассказали, сколько устройств затронул глобальный сбой Windows
21 июля 2024 г. 12:30
Токаев поздравил короля Бельгии Филиппа
21 июля 2024 г. 23:03
Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки
22 июля 2024 г. 21:16
Сотрудники аэропортов Парижа хотят устроить забастовку в день открытия Олимпиады
22 июля 2024 г. 19:22
Премьер проверил ход строительства домов в двух районах Актюбинской области
22 июля 2024 г. 14:33
Трое детей остались запертыми в горящей машине в Астане
22 июля 2024 г. 9:08
Президент наградил орденом «Барыс» Пантелея Кесоглу
22 июля 2024 г. 8:31
Грузовик с краской опрокинулся на трассе Астана - Петропавловск
22 июля 2024 г. 14:55
Токаев переговорил по телефону с избранным президентом Ирана
22 июля 2024 г. 10:33
Директор школы в Мангистау собирал деньги с учителей на оплату своих штрафов
22 июля 2024 г. 15:23
Предпринимателям Актюбинской области возмещают ущерб от паводка
22 июля 2024 г. 17:08
Олжас Бектенов посетил пострадавшее от паводков село в ЗКО
22 июля 2024 г. 9:20
Олимпийский огонь прибыл в департамент Франции Сена и Марна
22 июля 2024 г. 18:51
Предприятия Группы ERG масштабно отметили День металлурга
22 июля 2024 г. 8:07
Бейнеуский зерновой терминал посетили делегации трех стран
22 июля 2024 г. 15:45
Японцы обследуют гидротехнические сооружения в четырех областях Казахстана
22 июля 2024 г. 7:49
Нефтяники будут закупать продукцию сельчан в ЗКО
4 июля 2024 г. 4:53
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
29 июня 2024 г. 4:30
Строительные рынки переезжают за город
28 июня 2024 г. 1:00
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
29 июня 2024 г. 4:02
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
5 июля 2024 г. 18:56
Три человека погибли в воинской части в Арысе
20 июля 2024 г. 19:09
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
12 июля 2024 г. 16:55
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
13 июля 2024 г. 0:00
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
16 июля 2024 г. 20:00
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
13 июля 2024 г. 0:30
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
12 июля 2024 г. 19:42
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
13 июля 2024 г. 1:30
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
13 июля 2024 г. 1:00
Неделя добра продолжается в регионах
13 июля 2024 г. 2:00
У доброго хозяина и озеро икру мечет
13 июля 2024 г. 3:00
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Эпос Султана Раева
20 июля 2024 г. 0:00
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
20 июля 2024 г. 2:00
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
20 июля 2024 г. 1:00
«Цифра» на службе у недропользователей
13 июля 2024 г. 3:30
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