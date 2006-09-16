Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Государственный общеобязательный стандарт образования будет пересмотрен в Казахстане. Учебную нагрузку обещают снизить, при этом усилить воспитательный компонент на основе национальных ценностей и казахстанского патриотизма. А вот рюкзаки школьников легче пока не станут
В Талдыкоргане состоялся областной конкурс-фестиваль народных театров, посвященный 100-летию народной артистки Казахстана Бикен Римовой
В Усть-Каменогорске полицейские изъяли крупную партию марихуаны
На пасеках Туркестанской области массово гибнут пчелы
Ядовитые паукоообразные активизировались в Шымкенте
Большая часть сельскохозяйственных угодий Шымкента отведена под зерновые культуры
Одновременно с реконструкцией автострады Кызылорда – Жезказган здесь решено создавать придорожную торгово-сервисную инфраструктуру для водителей и туристов
Финансовый регулятор сохранил базовую ставку на уровне 16,75%, посчитав, что наметившийся тренд замедления инфляции является недостаточно устойчивым
В Евразийском национальном университете открылась аудитория имени общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева
В Астане состоялись проводы новобранцев в Десантно-штурмовые войска
Первый в стране участковый пункт полиции нового типа открыли в Павлодаре в рамках внедрения сервисной модели
Улыбнись, Казахстан, и турист к тебе потянется
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 8 апреля 2023 года № 7
В столице в Ботаническом саду состоялось мероприятие, посвященное празднованию Всемирного дня здоровья и 75-летию Всемирной организации здравоохранения
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 8 апреля 2023 года № 8
Тело пропавшего ребенка нашли в канализационном колодце в Акмолинской области
К ответственному самоуправлению
Как казахстанцы будут отдыхать в мае
Под крышей дома своего
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Ежедневная потребность в козьем молоке для лечения мужа привела к организации женщиной домашней козьей фермы
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
Места все меньше, поток людей несет вглубь салона автобуса. Чувствую, как перехватывает дыхание, грудная клетка сдавлена. Развернуться нет возможности: вокруг – спины, рюкзаки, подмышки, а люди все продолжают протискиваться, толкаясь, вперед…
Более 94 тыс. казахстанских семей вышли из состояния бедности за год
Поддержка и стимулы
Путинцева одержала победу над экс-третьей ракеткой мира на турнире WTA
В своем выступлении в рамках первой сессии Парламента нового созыва Глава государства указал на важность юридической защищенности медицинских работников, отметив, что депутатам следует уделить должное внимание решению данного вопроса
В своем выступлении на открытии первой сессии Парламента VIII созыва Президент четко определил основные параметры, которым должен соответствовать Налоговый кодекс
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Юрий Ильин назначен министром по чрезвычайным ситуациям РК
Осуждены трое жителей Акмолинской области за продажу ворованных авто из России
Горящий камыш на побережье Каспия тушат с помощью вертолета
Казахстан планирует поставлять в Азербайджан несырьевые товары на сумму свыше $304 млн
Смог в Атырау: превышения вредных веществ нет, но горожанам рекомендовали носить на улице маски
"Трупы собак везде": на видео дачников отреагировали в полиции и акимате Алматинской области
Новшества в Бюджетный кодекс РК обсудили в Правительстве
Казахстан предложил локомотивы и грузовые вагоны собственного производства Азербайджану
Более 2,4 тысячи подозреваемых в преступлениях разыскивает Казахстан
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»