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Конкурсы
16.10.2004
16 октября 2004 г. 1:00
Конкурсы на 16.10.2004 -
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"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
00:00
Трассу Караганда – Балхаш еще не закончили ремонтировать, а работу уже нужно переделывать
00:15
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
01:15
Не последняя пандемия
01:45
Совет «удобных» людей?
01:30
Арийцы и Большая Евразия
00:45
Мухтар Ауэзов: неизвестное об известном
00:00
Керамические кирпичи благополучия
01:00
Полигон закрыт – проблемы остались
00:00
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01:12
В свете глобальной безопасности
00:30
Старый парк не станет молодым
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01:16
Ждем успеха от юниоров
01:13
Борцы приносят нам медали
21 июля 2022 г. 2:30
Сахарный ажиотаж продолжается в Петропавловске
21 июля 2022 г. 15:02
Новая праздничная дата появится в Казахстане
22 июля 2022 г. 8:36
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
26 июля 2022 г. 20:52
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
25 июля 2022 г. 16:28
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
22 июля 2022 г. 15:45
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
22 июля 2022 г. 9:36
Лжегенерала в Казахстане осудили за подстрекательство к даче взятки
21 июля 2022 г. 9:23
Суд оштрафовал оскандалившуюся "жену прокурора" в Шымкенте
26 июля 2022 г. 17:01
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
21 июля 2022 г. 16:08
"Битва" за сахар попала на видео в Караганде
22 июля 2022 г. 0:30
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
22 июля 2022 г. 0:00
Крупная американская компания перенесла производство из России в Казахстан
21 июля 2022 г. 0:30
Новая волна технарей появится в Казахстане
21 июля 2022 г. 10:11
Окончательное решение по летним каникулам школьников озвучило Минпросвещения РК
21 июля 2022 г. 9:43
Нур-Султан перешел в "желтую" зону по коронавирусу
23 июля 2022 г. 15:10
Полицейский лишился должности после видео с "разборками" в Караганде
21 июля 2022 г. 1:30
Безработный нашел нарушение трудового законодательства в объявлениях о вакансиях
21 июля 2022 г. 8:55
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 июля
21 июля 2022 г. 0:45
Когда долги бросают в холод
21 июля 2022 г. 0:00
Здесь зарождалась степная демократия
29 июня 2022 г. 18:53
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
30 июня 2022 г. 8:16
Таксист увёз девушку за город в Караганде
29 июня 2022 г. 13:12
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
12 июля 2022 г. 11:54
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
18 июля 2022 г. 9:55
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
29 июня 2022 г. 12:18
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
15 июля 2022 г. 13:52
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
7 июля 2022 г. 12:07
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
30 июня 2022 г. 21:05
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
1 июля 2022 г. 0:15
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
29 июня 2022 г. 13:45
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
1 июля 2022 г. 13:50
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
29 июня 2022 г. 1:00
Что происходит с тенге – свежие данные
13 июля 2022 г. 17:42
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
7 июля 2022 г. 12:07
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
3 июля 2022 г. 10:49
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
13 июля 2022 г. 18:19
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
29 июня 2022 г. 20:11
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
5 июля 2022 г. 16:34
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
15 июля 2022 г. 2:54
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