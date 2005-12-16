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16.12.2005
Конкурсы
16 декабря 2005 г. 0:00
60
Конкурсы на 16.12.2005 -
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08:11
Елена Рыбакина победила на старте турнира в Риме
09:54
В Алматы мопедист сбил полицейского после требования остановиться
10:46
Нарушения в сфере медобследования беременных выявили в Актау
11:56
Современную систему орошения полей начнут производить в Казахстане
12:56
Проблемы экспортных поставок Казахстана в Китай обсудили в главном таможенном управлении КНР
13:34
Причину гибели семьи озвучили санврачи в Алматинской области
14:15
Нарушения выявили в "Озенмунайгазе"
12:28
Маулен Ашимбаев поделился видеолекциями Школы аналитики
15:39
В Уральске пропавшую школьницу нашли на крыше многоэтажки
15:15
Сенаторы встретились с судьями Конституционного суда
16:06
Из Казахстана пытались вывезти около 100 тысяч незадекларированных евро
6 мая 2023 г. 1:30
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
6 мая 2023 г. 2:30
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
6 мая 2023 г. 0:30
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
6 мая 2023 г. 4:30
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
6 мая 2023 г. 5:00
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
6 мая 2023 г. 4:00
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
6 мая 2023 г. 5:30
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
6 мая 2023 г. 19:09
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
6 мая 2023 г. 14:40
В Республиканском штабе рассказали о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане
6 мая 2023 г. 9:50
В Атырау полицейские спасли людей из горящего дома (видео)
6 мая 2023 г. 13:02
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19: каковы итоги в Казахстане
6 мая 2023 г. 10:42
Где в Казахстане проживает больше всего мужчин
6 мая 2023 г. 11:11
Гулявший с ножом житель Павлодара напугал прохожих
6 мая 2023 г. 18:16
В Лондоне в Вестминстерском аббатстве короновали Карла III
6 мая 2023 г. 13:34
Пятерку лучших бойцов Казахстана назвал Жалгас Жумагулов
6 мая 2023 г. 1:00
Казахстан ведет переговоры с 26 странами о введении взаимного безвизового режима
6 мая 2023 г. 19:29
Стали известны итоги пятого дня ЧМ по боксу в Ташкенте
6 мая 2023 г. 2:00
Отправляясь на службу, вряд ли кто-то из призывников думал о том, что вернется домой героем
6 мая 2023 г. 3:30
В преддверии Дня защитника Отечества столичных журналистов пригласили посетить воинскую часть. Представителям СМИ показали, чему научились солдаты за время службы
6 мая 2023 г. 3:00
В конце прошлого года воинская часть 5573 отметила свое 15-летие. Жители Астаны встречаются с военнослужащими в темно-синей форме с надписью «Ұлттық ұлан» каждый день
21 апреля 2023 г. 2:00
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
17 апреля 2023 г. 6:20
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
17 апреля 2023 г. 22:17
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
14 апреля 2023 г. 3:00
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
13 апреля 2023 г. 12:46
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
22 апреля 2023 г. 11:50
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
25 апреля 2023 г. 12:35
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
21 апреля 2023 г. 20:00
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
21 апреля 2023 г. 20:28
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
3 мая 2023 г. 22:58
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
26 апреля 2023 г. 3:00
Пять новаций Социального кодекса
21 апреля 2023 г. 20:45
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
5 мая 2023 г. 2:00
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
30 апреля 2023 г. 16:50
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
21 апреля 2023 г. 21:39
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
29 апреля 2023 г. 14:02
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
29 апреля 2023 г. 10:13
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
30 апреля 2023 г. 12:03
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
28 апреля 2023 г. 18:43
Объявлены даты ЕНТ-2023
4 мая 2023 г. 11:19
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
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Казахстанская правда
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