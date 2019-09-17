16,5 млн га сельхозземель в Казахстане не используется – Президент РК

Фото пресс-службы Президента РК
16,5 млн га сельхозземель в Казахстане никак не используется. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе Республиканского совещания по вопросам развития села и агропромышленного комплекса, проходящего в Петропавловске, передает Kazpravda.kz
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"Частично проведена инвентаризация сельхозземель и выявлены 16,5 млн. га неиспользуемых сельхозземель. Правительству необходимо закончить инвентаризацию всех сельхозземель и оцифровку информационной системы земельного кадастра", – цитирует слова Касым-Жомарта Токаева пресс-служба Президента РК в Twitter.
Ранее Президент также заявил о том, что Казахстану нужно активно переходить
на высокорентабельные культуры в сельском хозяйстве.