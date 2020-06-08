Коронавирус
165 заразившихся COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 165 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 1,3%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на telegram-канал Coronavirus2020.kz.    

В разрезе регионов:

– город Алматы – 32 (1,1%);

– город Нур-Султан – 24 (1,0%);

– Карагандинская область – 18 (1,6%); 

– Алматинская область – 15 (3,5%);

– город Шымкент – 14 (1,5%);

– Западно-Казахстанская область – 13 (1,6%);

– Атырауская область – 11 (0,9%);

– Павлодарская область – 11 (4,3%);

– Жамбылская область – 7 (1,7%);

– Восточно-Казахстанская область – 5 (2,7%);

– Туркестанская область – 5 (1,3%);

– Кызылординская область – 4 (0,9%);

– Мангистауская область – 3 (0,9%);

– Костанайская область – 2 (1,0%);

– Акмолинская область – 1 (0,6%). 

Всего в стране выявлено 12 859 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 376 человек. Летальных случаев – 56.

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