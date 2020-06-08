Коронавирус
165 заразившихся COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 165 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 1,3%, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на telegram-канал Coronavirus2020.kz
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В разрезе регионов:
– город Алматы – 32 (1,1%);
– город Нур-Султан – 24 (1,0%);
– Карагандинская область – 18 (1,6%);
– Алматинская область – 15 (3,5%);
– город Шымкент – 14 (1,5%);
– Западно-Казахстанская область – 13 (1,6%);
– Атырауская область – 11 (0,9%);
– Павлодарская область – 11 (4,3%);
– Жамбылская область – 7 (1,7%);
– Восточно-Казахстанская область – 5 (2,7%);
– Туркестанская область – 5 (1,3%);
– Кызылординская область – 4 (0,9%);
– Мангистауская область – 3 (0,9%);
– Костанайская область – 2 (1,0%);
– Акмолинская область – 1 (0,6%).
Всего в стране выявлено 12 859 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 376 человек. Летальных случаев – 56.