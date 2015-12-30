166 млн тенге выплатил ДВД жителям Астаны

Общество
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Фото ©Kazpravda.kz
В департамент внутренних дел за год сдано почти 4 тыс. единиц оружия, передает Kazpravda.kz.

"На сегодняшний день астанчане добровольно сдали 3 942 единицы оружия, из них огнестрельного бесствольного – 1 474, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия – 2 468 единиц. За добровольную сдачу государством предусмотрена выплата денежных средств за каждую единицу оружия в зависимости от его вида", – говорится в сообщении ДВД.

Вознаграждение получили 2 565 жителей столицы, им выплачено более 166 млн тенге.

"Погашение суммы кредиторской задолженности по данной акции будет выплачено по мере дополнительного выделения денег из республиканского бюджета", – уточнили в правоохранительном ведомстве. 

С начала 2015 года в ходе проверки 349 владельцев оружия привлечены к административной ответственности за нарушение правил перерегистрации и регистрации травматического оружия.

Стоит заметить, что акция по добровольной возмездной сдаче оружия завершена, и с 1 января 2015 года вовремя не сдавшие оружие казахстанцы будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 287 УК РК, которая предусматривает наказание в виде штрафа до двух тысяч месячных расчетных показателей либо лишения свободы до одного года. 

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