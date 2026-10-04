17-летнему туристу помогли спуститься с горы в Алматинской области

С наступлением темноты молодой человек не смог самостоятельно продолжить спуск

Фото: скриншот из видео

Молодой человек оказался в районе пика Каныша Сатпаева и с наступлением темноты не смог самостоятельно продолжить спуск, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС.

Спасатели оказали помощь туристу в горах Карасайского района Алматинской области. Молодой человек 2007 года рождения находился в районе пика Каныша Сатпаева на высоте 4317 метров.

С наступлением темноты турист не смог самостоятельно продолжить спуск с горы.

Сотрудники Центра мониторинга и оперативного реагирования Алматы сопроводили его до Эко-поста. Оттуда молодой человек самостоятельно направился домой.

Медицинская помощь ему не потребовалась.