17-летний актюбинец сбил трех пешеходов: погиб маленький ребенок

Несовершеннолетний водитель совершил смертельный наезд в Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

2 августа примерно в 21:30 в селе Сарыжар Мартукского района 17-летний водитель автомашины ВАЗ-21140 по улице Айтеке би наехал на переходивших проезжую часть дороги 28-летнего пешехода и двух несовершеннолетних.

В результате ДТП 3-летний ребенок скончался в карете скорой помощи, двое других пешеходов госпитализированы в больницу города Актобе.

Проводится досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».