17-летний парень спрыгнул с моста в Усть-Каменогорске

Несовершеннолетний сбросился с моста в городе Усть-Каменогорске. Полиция пытается выяснить, кто довел юношу до попытки самоубийства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: polisia.kz

8 января около 17:30 17-летний житель Усть-Каменогорска спрыгнул с Ульбинского моста по улице Протозанова.

Подросток упал на тротуар, получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Иртышский отдел полиции УП Усть-Каменогорска начал досудебное расследование по уголовной статье «Доведение до самоубийства». По делу проводятся необходимые следственные действия.