17 молочных ферм и 3 птицефабрики строят в СКО

В рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область заместитель Премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов посетил производственные объекты региона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Так, ознакомившись с ходом строительства бройлерной птицефабрики ТОО «Северный Бройлер», Ералы Тугжанов рассказал о проекте, суть которого заключается в объединении личных подсобных хозяйств в кооперативы и развитии сельхозпроизводства на селе. Преимуществом этого проекта является создание производственного пояса вокруг предприятия.

«Через систему встречных обязательств предприниматели должны оказать реальную помощь людям. В СКО необходимо выстроить механизм взаимодействия между бизнесом и людьми, который послужит моделью для всей республики», – подчеркнул заместитель Премьер-министра.

Руководитель ТОО «Северный бройлер» приехал в этот регион Казахстана из Алматинской области. Компания вкладывает 5,4 млрд тенге инвестиций. Планируется создание 168 постоянных рабочих мест. Сотрудников наберут из числа местных жителей. Таким образом сельчане получат круглогодичную занятость.

«Предприятия, которые поддерживает государство, берут на себя обязательства по помощи населению тех сел, где они базируются. В частности, помогают в развитии подсобных хозяйств жителей», – сообщил аким СКО Кумар Аксакалов.

Стоит отметить, что новая птицефабрика обладает хорошей мощностью. Здесь будут производить 5 тысяч тонн мяса птицы. Всего в области ведется строительство трех птицефабрик общей мощностью 16 тысяч тонн мяса птицы в год. Это позволит закрыть потребность региона в мясе птицы.

Далее Ералы Тугжанов ознакомился с производственным процессом фанерного комбината в городе Петропавловске. Проект реализован турецкими инвесторами, сюда вложено более 4,1 млрд тенге инвестиций. Проектная мощность комбината – 30 тысяч куб. м ламинированной фанеры. Предприятие сможет закрыть внутреннюю потребность в фанере до 22%. Создано 210 постоянных рабочих мест.

Также вице-премьер Ералы Тугжанов посетил швейный цех «ИП Жукенова». Сейчас в цеху создано 9 рабочих мест, дополнительно планируется создать еще 40 новых рабочих мест.

В целом, в регионе идет строительство 17 молочных ферм, трех птицефабрик, тепличного комплекса и маслоэкстракционного завода. В этом году открыли кирпичный завод, предприятие по производству железобетонных изделий, молочный завод по выпуску сыров. Планируется запуск фабрики бумажной продукции и предприятия автоклавных газоблоков. Также ожидается реализация инвестпроектов по выпуску ДСП, электрощитового оборудования и легких стальных тонкостенных конструкций.

В этом году в Северо-Казахстанской области планируется ввод 401 тысячи кв. м жилья. Также будет отремонтированы 663 км дорог, на эти цели направили 22 млрд тенге. В сфере водоснабжения ремонтными работами охвачено 55 сел.