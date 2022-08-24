Фото: primeminister.kz
Правительство
17 молочных ферм и 3 птицефабрики строят в СКО

В рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область заместитель Премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов посетил производственные объекты региона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Так, ознакомившись с ходом строительства бройлерной птицефабрики ТОО «Северный Бройлер», Ералы Тугжанов рассказал о проекте, суть которого заключается в объединении личных подсобных хозяйств в кооперативы и развитии сельхозпроизводства на селе. Преимуществом этого проекта является создание производственного пояса вокруг предприятия. 

«Через систему встречных обязательств предприниматели должны оказать реальную помощь людям. В СКО необходимо выстроить механизм взаимодействия между бизнесом и людьми, который послужит моделью для всей республики», – подчеркнул заместитель Премьер-министра. 

Руководитель ТОО «Северный бройлер» приехал в этот регион Казахстана из Алматинской области. Компания вкладывает 5,4 млрд тенге инвестиций. Планируется создание 168 постоянных рабочих мест. Сотрудников наберут из числа местных жителей. Таким образом сельчане получат круглогодичную занятость. 

«Предприятия, которые поддерживает государство, берут на себя обязательства по помощи населению тех сел, где они базируются. В частности, помогают в развитии подсобных хозяйств жителей», – сообщил аким СКО Кумар Аксакалов. 

Стоит отметить, что новая птицефабрика обладает хорошей мощностью. Здесь будут производить 5 тысяч тонн мяса птицы. Всего в области ведется строительство трех птицефабрик общей мощностью 16 тысяч тонн мяса птицы в год. Это позволит закрыть потребность региона в мясе птицы. 

Далее Ералы Тугжанов ознакомился с производственным процессом фанерного комбината в городе Петропавловске. Проект реализован турецкими инвесторами, сюда вложено более 4,1 млрд тенге инвестиций. Проектная мощность комбината – 30 тысяч куб. м ламинированной фанеры. Предприятие сможет закрыть внутреннюю потребность в фанере до 22%. Создано 210 постоянных рабочих мест. 

Также вице-премьер Ералы Тугжанов посетил швейный цех «ИП Жукенова». Сейчас в цеху создано 9 рабочих мест, дополнительно планируется создать еще 40 новых рабочих мест. 

В целом, в регионе идет строительство 17 молочных ферм, трех птицефабрик, тепличного комплекса и маслоэкстракционного завода. В этом году открыли кирпичный завод, предприятие по производству железобетонных изделий, молочный завод по выпуску сыров. Планируется запуск фабрики бумажной продукции и предприятия автоклавных газоблоков. Также ожидается реализация инвестпроектов по выпуску ДСП, электрощитового оборудования и легких стальных тонкостенных конструкций. 

В этом году в Северо-Казахстанской области планируется ввод 401 тысячи кв. м жилья. Также будет отремонтированы 663 км дорог, на эти цели направили 22 млрд тенге. В сфере водоснабжения ремонтными работами охвачено 55 сел.

 

Популярное

Все
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Тонкая красная нить инфоцыганства
Чем позже ваш ребенок ­узнает, что такое Всемирная паутина, тем меньше у вас будет головной боли
Виноват ли климат и климат ли виноват?
Мир можно изменить, если изменить людей
Так вершились судьбы миллионов
Скоро ли жители и гости столицы получат удобный выезд из города на скоростную трассу?
О новой мошеннической схеме предупреждает казахстанцев ЕНПФ
Тише едешь – дальше будешь
«Черный принц», «елизавета» и... «болото»
Новый сезон изысканий принес группе отечественных и зарубежных ученых, ведущих раскопки в Кызылординской области, сенсационное открытие
Острота ума и спокойствие сердца
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 августа
Мама не любит Интернет
Хотят и могут
Познакомиться с образцами исконного казахского народного творчества можно на открывшейся в столице выставке
Больше половины организаций образования Костанайской области, в которых проводилась аттестация, не прошли проверку
В лидерах – «Актобе»
«Бавария» бьет рекорды
Жест доброй воли
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Регистрацию водителей в приложении Яндекс GO предложил изменить Мусин
Новое постановление санврача заработало в Нур-Султане
Названы обладатели грантов Академии госуправления при Президенте РК
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Токаев выразил соболезнования Премьер-министру Армении
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 августа
В Восточном Казахстане в продаже появился сахар по 539 тенге
В Восточном Казахстане при раскопках раннесакского погребения обнаружили великолепные элементы парадного конского снаряжения
Жители Талгара возмутились состоянием новой школы, построенной за три миллиарда тенге
Снег выпал в ВКО
175 штрафов "накатал" водитель с подложными номерами
Оставьте нас в покое! Так отреагировали горожане в ответ на включение более сотни многоэтажных домов в программу реновации
Металлический штырь вытащили из головы ребенка акмолинские врачи
Созвучие великих
Премьера телеверсии балета «Шелковый путь» состоится в конце августа
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана

Читайте также

Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Смаилов встретился с региональным директором Всемирного бан…
Правительство , Энергетика
Контроль за ценами на ГСМ: в Правительстве примут оперативн…
Правительство , Экономика , Сельское хозяйство
Премьер: АЗС, которые "балуются" и оставляют казахстанцев б…
Правительство
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительств…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]