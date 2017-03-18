Общество
17 педофилов за 5 лет осудили в ЮКО
Председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Серикбай Толепбергенов отчитался о работе, проделанной с 2012 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой tvk-uko.kz.

За 5 лет в производство служителей Фемиды поступило 5 037 исковых заявлений и жалоб, 198 из которых не были рассмотрены в связи с примирением сторон.

"Областной ювенальный суд рассмотрел более двух тысяч уголовных дел, по 560 из них вынесен приговор. За это время к различным срокам наказания приговорили 17 педофилов и за терроризм двух подростков. Это были 16-летние девушка и юноша", – передает телеканал.

Популярное

Все
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
Брал на дело, потратил на кудалык
Замглавы горздрава Алматы уволили после скандального видео
Любой вызов может обернуться трагедией: как работают казахстанские герои в погонах
Поразительное мужество проявил невероятно скромный полицейский из Петропавловска
В кумысном промысле душа необходима
Какие проблемы казахстанского здравоохранения требуют срочного решения
Через тернии – к мечте стать полицейским
По долгу службы и зову сердца
Лето в «Заколдованном Нур-Султане»
Где жить бездомышам?
Свежий взгляд на рутинную работу
Труженик эпохи независимого Казахстана
Инициативы повышенной важности
Нас не слышат!
«Не дразните собак, не гоняйте кошек…»
Наша работа – о госслужащих забота!
Инструменты укрепления единства
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 июня
Съедают подчистую
45-градусная жара придет в Казахстан
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Секретные материалы казахстанских недропользователей
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Видео с пьяным полицейским у разбитого авто прокомментировали в ДП Атырауской области
Двое детей утонули в реке в Акмолинской области
Духовная сила Улытау
Тепловоз разрезал пополам женщину в Риддере
"Не перестаем брать деньги у будущих поколений" – сенатор о неэффективном освоении бюджетных средств
Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа – политолог
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане
Санкционный рикошет бьет по казахстанским компаниям
Содержимым капсул с витамином омега-3 пугают казахстанцев в соцсетях
Как выращивают "королевских" креветок в казахстанской степи
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан

Читайте также

Общество
Аким Жезказгана покинул свой пост
Общество
100 тысяч тонн сахара дополнительно запросил Казахстан у др…
Общество
Могут ли создать в Казахстане Тургайскую область, ответил в…
Общество , Видеогалерея
Как молодежь заманивают в наркобизнес – откровения закладчи…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]