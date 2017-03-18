17 педофилов за 5 лет осудили в ЮКО

Председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Серикбай Толепбергенов отчитался о работе, проделанной с 2012 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой tvk-uko.kz.
За 5 лет в производство служителей Фемиды поступило 5 037 исковых заявлений и жалоб, 198 из которых не были рассмотрены в связи с примирением сторон.
"Областной ювенальный суд рассмотрел более двух тысяч уголовных дел, по 560 из них вынесен приговор. За это время к различным срокам наказания приговорили 17 педофилов и за терроризм двух подростков. Это были 16-летние девушка и юноша", – передает телеканал.