17% женщин в Казахстане испытывали насилие со стороны интимного партнера – доклад ЮНФПА

17% казахстанских женщин от 18 до 75 лет хотя бы раз испытывали насилие со стороны интимного партнера. Это следует из нового доклада ЮНФПА "Мое тело принадлежит мне", передает Kazpravda.kz
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В новом докладе ЮНФПА говорится, что почти половина всех женщин лишены своего права на телесную автономию. Нарушения телесной автономии принимают различные формы, включая сексуальное, физическое, психологическое и другие виды насилия.
"В Казахстане 17% женщин в возрасте 18-75 лет, когда-либо имевших партнера, испытывали физическое или сексуальное насилие (или обе формы) со стороны интимного партнера. Женщины с ограниченными возможностями чаще подвергаются насилию, чем женщины без инвалидности. Наш опрос показал, что во время COVID-19 семь из десяти женщин с инвалидностью не знали, куда обращаться за помощью в случае насилия, а треть опрошенных сообщили, что их отношения с членами семьи ухудшились во время изоляции", – говорится в сообщении.
Отмечается, что нарушение телесной автономии также может проявляться в отсутствии выбора и возможностей сказать "да" информации и услугам в области репродуктивного здоровья и сказать "нет" нежелательной половой близости, принуждению к вступлению в брак, сексуальным домогательствам, сексуальной эксплуатации и иным формам насилия.
Около трети опрошенных подростков сообщили о том, что имеют опыт половой жизни, однако большинство из них – 91% – не осведомлены о ВИЧ и СПИДе в достаточной степени. Среди девушек-подростков в Казахстане также остается высокий уровень незапланированных беременностей. Из сексуально-активных девушек-подростков 16,7% отметили, что были когда-либо беременными.
"Достижение телесной автономии зависит от гендерного равенства и расширения выбора и возможностей для женщин, девочек, подростков, молодых людей и изолированных групп, – сказала Джулия Валезе, представитель ЮНФПА в Казахстане и страновой директор в Кыргызстане и Туркменистане. – Отказ в телесной автономии является нарушением основных прав человека, что усиливает неравенство и укореняет насилие, вызванное гендерной и другими формами дискриминации".
Министерство здравоохранения Казахстана и ЮНФПА добились значительных успехов в повышении важности продвижения гендерного равенства, сексуального и репродуктивного здоровья молодежи и укрепления молодежных центров здоровья (МЦЗ).
В прошлом году был утвержден первый в казахстанской практике Клинический протокол по реагированию системы здравоохранения на случаи гендерного насилия. Чтобы помочь внедрить этот протокол на практике, Министерство здравоохранения и ЮНФПА при поддержке Посольства Великобритании в Нур-Султане разработали онлайн-курс на казахском и русском языках для работников первичной медико-санитарной помощи, которые очень часто являются "первой точкой контакта" для людей, переживших гендерное насилие.
Проект "SHYN.KZ
", запущенный в прошлом году Министерством здравоохранения и ЮНФПА, призван помочь подросткам, молодежи и их родителям узнать больше о телесной автономии, о том, как меняется тело по мере взросления, о личных границах и найти много другой полезной информации.