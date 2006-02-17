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Конкурсы
17.02.2006
17 февраля 2006 г. 0:00
Конкурсы на 17.02.2006 -
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00:00
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
02:30
Кто работал, тот удержится, а кто был безликим «костюм-шалбар», тот мандат потеряет
01:15
Массовыми увольнениями завершился митинг работников скорой в Мангистау.
00:30
Воины-казахи в боях за освобождение Ленинграда
00:15
Сенсационные и ранее неизвестные документы о деятельности Алашорды обнаружены в архивах внешнеполитической истории МИД Японии
08:44
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 сентября
01:00
Жилье есть, но очень дорогое
02:15
Сильный шаг, способствующий началу консолидации
00:45
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
00:00
Из чего сделаны алматинцы
00:05
Быть верными принципам демократии
00:09
Казахстан: с достоинством по жизни
00:00
Открытость, ответственность, инклюзивность
00:00
О бизнесменах замолвите слово
00:11
По современным стандартам
00:06
Машиностроение: приоритет – казахстанскому
00:00
История в 3D-формате
02:00
Эксперт о выборах: одним из главных конкурентов будет «кандидат «против всех»
00:00
Интересные находки «Прииртышья»
00:08
Старт нового электорального цикла
19 сентября 2022 г. 0:00
Указ Президента Республики Казахстан
21 сентября 2022 г. 21:15
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
16 сентября 2022 г. 12:25
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
19 сентября 2022 г. 15:18
Объявлены новшества ЕНТ-2023
19 сентября 2022 г. 11:44
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
21 сентября 2022 г. 12:13
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
16 сентября 2022 г. 0:00
Любовь к языку как путеводитель
19 сентября 2022 г. 11:10
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
16 сентября 2022 г. 8:08
Лидеры стран ШОС провели неформальную беседу
18 сентября 2022 г. 8:35
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 сентября
16 сентября 2022 г. 0:45
Порядка 300 казахстанцев нуждаются в трансплантации костного мозга, половина из них – дети
16 сентября 2022 г. 8:44
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 сентября
16 сентября 2022 г. 15:14
Токаев: ШОС – самая успешная международная организация в мире
19 сентября 2022 г. 0:00
Закон Республики Казахстан
16 сентября 2022 г. 11:05
Парламент РК принял поправки о 7-летнем сроке президентства и переименовании столицы
18 сентября 2022 г. 10:35
Геннадий Головкин потерпел поражение от "Канело"
16 сентября 2022 г. 10:37
Переименование столицы: нужно ли будет менять документы астанчанам
16 сентября 2022 г. 12:12
Около 11,5 млн заработали казахстанцы на недобросовестных предпринимателях
16 сентября 2022 г. 17:56
В Китае сгорел 200-метровый небоскрёб крупнейшего оператора связи China Telecom
16 сентября 2022 г. 0:30
Шоу, созданное на стыке технологии и музыки
27 августа 2022 г. 12:43
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
13 сентября 2022 г. 8:20
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
24 августа 2022 г. 8:47
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
27 августа 2022 г. 12:22
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
26 августа 2022 г. 1:15
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
24 августа 2022 г. 0:45
Тонкая красная нить инфоцыганства
5 сентября 2022 г. 18:18
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
2 сентября 2022 г. 2:15
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
24 августа 2022 г. 16:32
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
27 августа 2022 г. 17:17
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
27 августа 2022 г. 0:00
Плохие дороги: причин не счесть
30 августа 2022 г. 2:00
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
31 августа 2022 г. 9:08
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
1 сентября 2022 г. 12:01
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
25 августа 2022 г. 14:53
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
15 сентября 2022 г. 12:36
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
1 сентября 2022 г. 11:01
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
12 сентября 2022 г. 13:25
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
2 сентября 2022 г. 9:55
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
14 сентября 2022 г. 8:41
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
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Казахстанская правда
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