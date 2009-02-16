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17.02.2009
Конкурсы
16 февраля 2009 г. 23:00
136
Конкурсы на 17.02.2009 -
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Нет опыта? Всему научим!
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Время «кабинетной» журналистики прошло: смогут ли печатные издания конкурировать с социальными сетями
02:00
Вода стремительно ворвалась в Петропавловск
01:30
В столице представили исследовательские проекты школьников
02:30
В Жибек Жолы противостоят стихии
02:30
Развитие науки – важнейший приоритет
00:00
Театры и музеи не остались в стороне
03:00
В Астане состоялись мероприятия в честь 125-летия Каныша Сатпаева
01:00
Формирование нулевой терпимости к насилию требует комплексного подхода
01:30
Желание помочь сильнее усталости
01:30
Первая фотография в Казахстане была сделана в 1841 году
03:30
Он был поистине народным губернатором
02:00
С мифами и сказаниями о Восточном Казахстане знакомит новый интернет-ресурс
00:30
В Шымкенте для пенсионеров старше 70 лет и школьников проезд в общественном транспорте будет бесплатным
01:00
В Алматы у Дома-музея Ахмета Байтурсынулы высадили цветы
04:00
Тысячи кустов роз украсят улицы Кентау
04:30
Стартовал весенний марафон
05:00
Недра страны хранят более 90 видов полезных ископаемых
05:00
Кюи, рожденные в Шу
05:30
Шымкентским тротуарам коммунальщики устроили душ
8 апреля 2024 г. 7:30
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
8 апреля 2024 г. 10:30
Закон Республики Казахстан
11 апреля 2024 г. 15:30
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
12 апреля 2024 г. 2:24
Целина: как это было
9 апреля 2024 г. 18:23
Что происходило в ресторане BAU в ночь гибели Салтанат Нукеновой, рассказала администратор заведения
11 апреля 2024 г. 5:57
На Петропавловск идет огромный поток
11 апреля 2024 г. 12:44
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
9 апреля 2024 г. 11:25
«Надеюсь, жена жива»: переписку персонала BAU озвучили в суде над Бишимбаевым
10 апреля 2024 г. 1:29
Как государство поддерживает молодых ученых
8 апреля 2024 г. 19:06
Новые подробности по делу о жестоком убийстве Нукеновой выяснили в суде
8 апреля 2024 г. 19:00
Заблокированы сайты-помощники в получении сертификатов на товары
9 апреля 2024 г. 15:35
«Нукенова не могла самостоятельно получить травмы от ударов об унитаз»: судмедэксперт опроверг версию Бишимбаева
9 апреля 2024 г. 19:21
Депутаты Мажилиса держат ситуацию в подтопленных регионах на своем контроле
9 апреля 2024 г. 1:46
В области Жетысу открылась Академия информационно-коммуникационных технологий Huawei
9 апреля 2024 г. 0:00
«Портал» в другое измерение открылся в Петропавловске
8 апреля 2024 г. 17:35
171 факт незаконного вывоза нефтепродуктов пресечен за первый квартал
8 апреля 2024 г. 1:34
Неравенство в уровне человеческого развития усиливается
8 апреля 2024 г. 11:22
Кто еще будет допрошен по делу Бишимбаева в суде
10 апреля 2024 г. 1:00
Для маленьких танцовщиц весна этого года стала стартом в большой балет
9 апреля 2024 г. 18:02
Президент поблагодарил казахстанцев и глав государств за проявленную солидарность
5 апреля 2024 г. 14:52
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
30 марта 2024 г. 17:30
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
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Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
22 марта 2024 г. 3:30
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
22 марта 2024 г. 4:00
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
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И жент, и курт «оделись» в шоколад
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В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
22 марта 2024 г. 0:00
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
22 марта 2024 г. 14:04
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
22 марта 2024 г. 13:11
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
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Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
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3 апреля 2024 г. 18:10
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