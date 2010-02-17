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Конкурсы
17.02.2010
17 февраля 2010 г. 0:00
Конкурсы на 17.02.2010 -
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00:00
Красная дорожка развернулась
00:30
Черный снег накроет город
01:00
С бедной ветеринарией селу не разбогатеть
00:15
Идею строительства LRT в Алматы подхватывает уже третий градоначальник. Тем временем несуществующий проект все больше становится похож на миф
01:30
Ежегодно Казахстан привлекает около 24 млрд долларов прямых иностранных инвестиций
00:00
Лев Гумилев: "Золотистой зарнице Востока Намсрайжав Очир от осколка западных монголов, не забывшего доблести предков"
09:03
Полмиллиарда тенге проиграли госслужащие в казино Алматинской области
00:00
Нефть как двигатель экономики
00:00
Благодаря единству и сплоченности
00:00
Рис отправится под пленку
00:00
Займы: берем на время, отдаем навсегда
00:00
Алматинская область: приоритеты и возможности
00:00
Огнестрел и ножевое…
00:00
Мандат доверия нужно подтвердить
00:00
Ребенок под колесами
00:00
Маслихаты – ключевое звено
00:00
Истоки степной цивилизации
00:45
Многострадальную котельную в городе Сарани Карагандинской области не успели достроить к началу отопительного сезона
11:48
Глава МИДа высказался о появлении имени президента Казахстана на сайте "Миротворец"
00:00
Исчезающее искусство
14 октября 2022 г. 1:00
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
14 октября 2022 г. 14:57
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
13 октября 2022 г. 11:21
Женщину-юриста убили в Алматы
13 октября 2022 г. 16:46
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
13 октября 2022 г. 15:10
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
14 октября 2022 г. 2:00
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
13 октября 2022 г. 9:55
Владимир Путин прибыл в Астану
13 октября 2022 г. 13:34
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
14 октября 2022 г. 12:50
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
13 октября 2022 г. 12:56
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
13 октября 2022 г. 12:15
Жителя Актобе "похоронили" по ошибке
13 октября 2022 г. 16:05
Автобус с вахтовиками перевернулся в Актюбинской области
13 октября 2022 г. 13:30
Принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА
15 октября 2022 г. 14:13
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
13 октября 2022 г. 11:30
Президент принял участие в VI саммите СВМДА – самое главное
14 октября 2022 г. 12:18
Школьница пыталась покончить с собой в одном из лицеев Алматы
14 октября 2022 г. 10:24
Покупательница "нокаутировала" кассира супермаркета в Караганде (видео)
14 октября 2022 г. 9:18
Загадочное самоубийство школьника расследуют в Таразе
13 октября 2022 г. 1:15
В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»
15 октября 2022 г. 14:08
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
21 сентября 2022 г. 21:15
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
23 сентября 2022 г. 0:00
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
30 сентября 2022 г. 10:40
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
21 сентября 2022 г. 12:13
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
26 сентября 2022 г. 13:10
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
26 сентября 2022 г. 13:27
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
21 сентября 2022 г. 13:18
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
4 октября 2022 г. 11:39
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
3 октября 2022 г. 9:20
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
23 сентября 2022 г. 0:45
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
30 сентября 2022 г. 1:00
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
29 сентября 2022 г. 12:21
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
29 сентября 2022 г. 16:41
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
26 сентября 2022 г. 11:27
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
26 сентября 2022 г. 0:45
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана
28 сентября 2022 г. 15:29
Грабитель с ножом напал на цветочный магазин в Астане
5 октября 2022 г. 11:24
Тональность заявления Захаровой не соответствует характеру союзнических отношений – МИД РК
7 октября 2022 г. 9:51
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
26 сентября 2022 г. 17:20
"Карту казаха" планирует выдавать Казахстан
6 октября 2022 г. 0:15
Экономическое развитие немыслимо без науки
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Казахстанская правда
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