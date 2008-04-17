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Конкурсы
17.04.2008
17 апреля 2008 г. 0:00
Конкурсы на 17.04.2008 -
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12:43
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
12:22
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
00:00
Самокаты планируют приравнять в мерах ответственности к другим видам транспорта
00:45
КамАЗ с прицепом утонул на... дороге в селе Саумалколь Северо-Казахстанской области
00:00
Новые принципы и гарантии
00:00
Плохие дороги: причин не счесть
01:00
Некоторые гиды во время экскурсий пересказывают легенды, выдавая их за исторические факты
00:15
Жители нового областного центра Конаева жалуются на неприятный запах и проблемы с вывозом мусора
01:30
Топливо по талонам отпускают на некоторых заправках Павлодарской области
08:31
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 августа
01:15
Сегодня, 27 августа, исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном
00:00
Конопля на даче
00:00
Творчество и духовность
00:00
Выборы сенаторов состоялись
00:00
Отопительный сезон не за горами
00:00
Конституционный суд: нормы и практика
00:00
В память о полководце
00:00
Патриотизм в лицах
00:00
Биометрия для осужденных
00:00
Чтобы не было аварий
23 августа 2022 г. 12:25
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
24 августа 2022 г. 8:47
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
20 августа 2022 г. 9:05
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 августа
22 августа 2022 г. 13:44
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
21 августа 2022 г. 9:00
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 августа
23 августа 2022 г. 1:00
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
22 августа 2022 г. 9:24
МИД и МВД прокомментировали ситуацию с казахстанкой, попавшей в "рабство" в Лаосе
22 августа 2022 г. 8:19
Рассылку о переименовании Назарбаев Университета прокомментировали в министерстве
20 августа 2022 г. 16:26
Оборотные схемы и работу региональных комиссий по выявлению посредников пересмотрят в Казахстане
20 августа 2022 г. 12:30
Токаев выразил удовлетворение итогами переговоров с Путиным
22 августа 2022 г. 0:00
Одно из красивейших и уникальных сакральных мест Карагандинской области – урочище Бектау-Ата
22 августа 2022 г. 21:38
"Мать пыталась утопить детей в Алматы": в полиции отреагировали на публикацию
22 августа 2022 г. 13:57
Назначен начальник Академии Национальной гвардии РК
22 августа 2022 г. 20:15
Военнослужащий Нацгвардии умер в Алматы
22 августа 2022 г. 1:15
«Самое важное в мире религиозное мероприятие»
21 августа 2022 г. 17:35
Двери закрываются! Отменой востребованного ж/д рейса возмущены жители СКО
22 августа 2022 г. 16:28
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Садыру Жапарову
24 августа 2022 г. 0:45
Тонкая красная нить инфоцыганства
22 августа 2022 г. 1:00
У «КазАвтоЖола» нет претензий к качеству реконструкции трассы Караганда – Балхаш. Зато есть отставание от графика работ. Какие проблемы к этому привели?
23 августа 2022 г. 1:30
Хроники коммунальной реформы
28 июля 2022 г. 16:55
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
28 июля 2022 г. 10:26
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
29 июля 2022 г. 12:41
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
10 августа 2022 г. 16:05
Опубликован список обладателей образовательных грантов
2 августа 2022 г. 13:43
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
9 августа 2022 г. 10:17
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
5 августа 2022 г. 10:43
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
11 августа 2022 г. 10:41
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
6 августа 2022 г. 9:03
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
10 августа 2022 г. 18:47
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
12 августа 2022 г. 12:54
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
8 августа 2022 г. 19:17
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
1 августа 2022 г. 1:45
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
28 июля 2022 г. 0:15
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
2 августа 2022 г. 11:00
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
18 августа 2022 г. 1:57
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16 августа 2022 г. 13:53
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
3 августа 2022 г. 16:40
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
4 августа 2022 г. 1:00
Экосистема инноваций
16 августа 2022 г. 1:32
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Казахстанская правда
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