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17.05.2008
Конкурсы
16 мая 2008 г. 23:00
102
Конкурсы на 17.05.2008 -
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08:16
Общежитие горело в Астане
08:37
Сеть нарколабораторий накрыли в четырех регионах страны
09:01
В Китае запустили дорогу, где поезда будут ездить со скоростью 350 км/ч
09:37
Казахстанка через суд отвоевала деньги от пособника мошенника
12 июня 2024 г. 4:00
Преодоление. Пять лет созидания
11 июня 2024 г. 2:09
Больше половины инвестпроектов по строительству молочно-товарных ферм в Костанайской области на грани срыва
14 июня 2024 г. 3:37
Фанаты Димаша изучают казахский язык
13 июня 2024 г. 0:35
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
11 июня 2024 г. 14:16
Универсиада по геологии впервые проводится в Казахстане
11 июня 2024 г. 3:20
Спасибо дедушке! Анель Пимичева уверена, что казахский язык лучше учить через песни
15 июня 2024 г. 4:00
Новый этап развития системы здравоохранения страны
12 июня 2024 г. 0:30
Признать БВУ соучастниками мошеннических схем предлагают юристы
11 июня 2024 г. 0:32
Твой успех в твоих руках. Так считает житель Аральска Жансерик Нысанбаев, который сумел воплотить мечту в жизнь
10 июня 2024 г. 21:06
Президент подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях
11 июня 2024 г. 1:05
В Шымкенте можно запросто остаться без земли и компенсации
11 июня 2024 г. 7:57
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль: Мы нацелены на дальнейшее укрепление стратегического партнерства с Казахстаном
10 июня 2024 г. 20:56
Требования к производству органической продукции утвердили в Казахстане
11 июня 2024 г. 17:11
Токаеву показали проект по открытию футбольной академии «Атлетико Мадрид»
11 июня 2024 г. 1:39
Владельцы баз отдыха на Бухтарминском водохранилище пришли в замешательство от новых требований коммунальщиков
10 июня 2024 г. 21:12
Казахстан и Россия рассматривают возможность увеличения количества авиарейсов
11 июня 2024 г. 19:52
Более тысячи семей подали заявки на участие в конкурсе «Мерейлі отбасы»
10 июня 2024 г. 14:17
Проект Европейского Союза доверили казахстанскому Центру педагогического мастерства
12 июня 2024 г. 0:00
Семейный психолог, руководитель психологического центра и НПО «Мое возрождение» Альвина ЮСУПОВА говорит о том, как сохранить семью
11 июня 2024 г. 2:46
В микрорайоне «Бірлік» поселятся до 3 000 человек
30 мая 2024 г. 2:03
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
25 мая 2024 г. 2:10
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
5 июня 2024 г. 7:57
Консолидация и развитие
18 мая 2024 г. 17:30
Международный день музеев отмечается в Казахстане
25 мая 2024 г. 11:00
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
31 мая 2024 г. 5:48
Триумф и трагедия казахских баев
6 июня 2024 г. 3:30
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
31 мая 2024 г. 6:05
Костанайские археологи бьют тревогу
24 мая 2024 г. 12:42
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
18 мая 2024 г. 19:00
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
1 июня 2024 г. 17:30
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
18 мая 2024 г. 0:49
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
1 июня 2024 г. 17:00
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
18 мая 2024 г. 2:03
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
25 мая 2024 г. 4:00
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
25 мая 2024 г. 15:17
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
1 июня 2024 г. 0:26
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
1 июня 2024 г. 18:30
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
1 июня 2024 г. 19:00
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
1 июня 2024 г. 18:00
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