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Общежитие горело в Астане
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Больше половины инвестпроектов по строительству молочно-товарных ферм в Костанайской области на грани срыва
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Универсиада по геологии впервые проводится в Казахстане
Спасибо дедушке! Анель Пимичева уверена, что казахский язык лучше учить через песни
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Признать БВУ соучастниками мошеннических схем предлагают юристы
Твой успех в твоих руках. Так считает житель Аральска Жансерик Нысанбаев, который сумел воплотить мечту в жизнь
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В Шымкенте можно запросто остаться без земли и компенсации
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль: Мы нацелены на дальнейшее укрепление стратегического партнерства с Казахстаном
Требования к производству органической продукции утвердили в Казахстане
Токаеву показали проект по открытию футбольной академии «Атлетико Мадрид»
Владельцы баз отдыха на Бухтарминском водохранилище пришли в замешательство от новых требований коммунальщиков
Казахстан и Россия рассматривают возможность увеличения количества авиарейсов
Более тысячи семей подали заявки на участие в конкурсе «Мерейлі отбасы»
Проект Европейского Союза доверили казахстанскому Центру педагогического мастерства
Семейный психолог, руководитель психологического центра и НПО «Мое возрождение» Альвина ЮСУПОВА говорит о том, как сохранить семью
В микрорайоне «Бірлік» поселятся до 3 000 человек
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В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
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Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
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Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
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