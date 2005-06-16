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17.06.2005
Конкурсы
16 июня 2005 г. 23:00
80
Конкурсы на 17.06.2005 -
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Ушел из жизни патриарх отечественной медицины
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Пенсионер взорвал свой дом газбаллонами в Петропавловске
01:04
Менталитет и характер нации – то, что веками созревает в крепком сплетении этнической культуры, духовных ценностей и человеческих добродетелей
01:40
Поставлена задача спасти апорт как сорт
02:08
Если есть спрос на спецовки – значит страна работает!
02:34
Для решения энергетических проблем республике срочно нужна АЭС
00:00
Древние рукописи и манускрипты представили в Астане
08:41
Два новых рекорда установил Роналду
03:33
Казахстан и Туркменистан нацелены увеличить товарооборот до 1 млрд долларов
03:07
Прививать культуру чтения, чтобы перестать верить на слово «интернет-экспертам»
04:16
Вывозим сырье, порождаем фейковое производство
10:00
Онлайн-трансляция заседания правительства РК
09:30
ЕС пересмотрит свои отношения с Израилем из-за удара по Рафаху
10:12
Жителей Вашингтона предупредили об угрозе торнадо
08:14
Кандасом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан
00:28
Показали достойный результат на состязаниях в России
09:49
Чиновников из МЧС судят по подозрению в получении взяток
10:13
Казах, который водрузил знамя над Рейхстагом
10:27
Финансировать по-новому праздники и концерты планирует Минкультуры
11:22
Во Франции мэр тратил госсредства на медиума, чтобы связаться с умершим отцом
25 мая 2024 г. 2:10
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
25 мая 2024 г. 11:00
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
21 мая 2024 г. 1:45
Казахстан обыграл Польшу и сохранил место в элите хоккейного ЧМ
21 мая 2024 г. 3:25
В Астане состоялся симпозиум в честь векового юбилея Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова
24 мая 2024 г. 12:42
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
25 мая 2024 г. 4:00
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
23 мая 2024 г. 1:30
Октай Букейхан – забытый первый казахский геолог-разведчик, коллега Каныша Сатпаева
21 мая 2024 г. 1:17
Что связывает Пушкина с областью Абай?
21 мая 2024 г. 3:00
«Тайник-KZ» стал брендом
25 мая 2024 г. 1:40
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
21 мая 2024 г. 0:53
Казахстан – не проходной двор
22 мая 2024 г. 5:45
Юбилей «Невада – Семей» – хороший повод напомнить о заслугах Саима Балмуханова
21 мая 2024 г. 0:00
Посвящается поэту и гражданину
22 мая 2024 г. 7:25
У Казахстана уникальный культурный код
21 мая 2024 г. 4:18
Фундамент языка закладывается с колыбели
21 мая 2024 г. 0:27
Не только ужесточение, но и упрощение. На законодательном уровне совершенствуют отношения в области миграции
21 мая 2024 г. 2:07
Как сохранить любовь после многих лет совместной жизни?
25 мая 2024 г. 19:00
Три сирийских силовика заочно приговорены во Франции к пожизненному заключению
25 мая 2024 г. 18:00
Астана и Париж «сверили часы»
25 мая 2024 г. 17:30
Диас Аубакиров пробился в финал самого престижного в мире чемпионата по брейкингу
3 мая 2024 г. 16:18
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
1 мая 2024 г. 2:26
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
1 мая 2024 г. 1:19
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
7 мая 2024 г. 1:02
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
9 мая 2024 г. 2:24
Против танка ходил он с карабином и саблей
9 мая 2024 г. 3:24
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
9 мая 2024 г. 4:23
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
9 мая 2024 г. 2:40
Подвигу казахстанцев посвящается...
9 мая 2024 г. 5:51
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
9 мая 2024 г. 7:17
Штурмовики идут в бой с пехотой
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Ветеранам – везде почет
7 мая 2024 г. 4:29
Успех летчика куется на земле
7 мая 2024 г. 3:30
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
6 мая 2024 г. 20:31
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
4 мая 2024 г. 17:49
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
1 мая 2024 г. 3:00
Детей растить и Родину защищать
6 мая 2024 г. 19:20
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
1 мая 2024 г. 0:30
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
9 мая 2024 г. 14:37
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
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Международный день музеев отмечается в Казахстане
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