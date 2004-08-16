Законы
17/08/04 - Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 августа 2004 года, № 860
О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан постановляет: 1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. Исполняющий обязанности Премьер-Министра Республики Казахстан А. ЕСИМОВ Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 августа 2004 года, № 860 Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан 1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 1995 года № 1894 «О реализации Закона Республики Казахстан «О лицензировании» (САПП Республики Казахстан, 1995 г., № 41, ст. 515): в приложении 1 к указанному постановлению: графу 3 строки, порядковый номер 27, дополнить абзацем следующего содержания: «хранение, оптовая и розничная реализация алкогольной продукции (кроме пива)»; в графе 3 строки, порядковый номер 31-1, слова «хранение и реализация этилового спирта, а также хранение, оптовая и розничная реализация алкогольной продукции (кроме пива),» исключить; в приложении 4 к указанному постановлению: в пункте 14 раздела I «Перечень видов лицензируемых работ и услуг, по которым необходимо заключение органов санитарного надзора» слова «хранение и реализация этилового спирта,» исключить. 2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 июня 1997 года № 1031 «О лицензировании импорта этилового спирта и алкогольной продукции в Республике Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 1997 г., № 29, ст. 263): в Правилах лицензирования импорта этилового спирта и алкогольной продукции в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением: в подпункте д) пункта 4 слова «или хранение и реализацию этилового спирта» исключить. 3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 августа 1999 года № 1258 «Об утверждении Правил лицензирования производства этилового спирта и алкогольной продукции, хранения и реализации этилового спирта, хранения и оптовой реализации алкогольной продукции (кроме пива), а также розничной торговли алкогольной продукцией (кроме пива)» (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 43, ст. 388): в заголовке и по тексту слова «хранения и реализации этилового спирта,» исключить; в Правилах лицензирования производства этилового спирта и алкогольной продукции, хранения и реализации этилового спирта, хранения и оптовой реализации алкогольной продукции (кроме пива), а также розничной торговли алкогольной продукцией (кроме пива), утвержденных указанным постановлением: в заголовке и по тексту слова «хранения и реализации этилового спирта,», «хранением и реализацией этилового спирта,», «хранение и реализация этилового спирта» исключить; в пункте 6: в подпункте 1) цифру «4)» заменить цифрой «2)»; подпункт 2) изложить в следующей редакции: «2) на виды деятельности, указанные в подпунктах 4) — 5) пункта 5 настоящих Правил, местными исполнительными органами.»; в подпункте 2) пункта 13 после слова «разработанным» дополнить словами «и утвержденным»; в подпункте 9) пункта 24 слова «,хранения или реализации этилового спирта и алкогольной продукции» заменить словами «этилового спирта и алкогольной продукции, хранения или реализации алкогольной продукции (кроме пива)»; в подпункте 7) пункта 34 после слова «спирта» дополнить словами «и алкогольной продукции»; в пункте 35: в подпункте 4) после слова «согласовывать» дополнить словами «технические условия,»; в абзаце втором подпункта 7) слово «утвержденного» заменить словами «согласованным с». 4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 24 января 2002 года № 100 «Об утверждении ставок лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности» (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 5, ст. 30): в ставках лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, утвержденных указанным постановлением: в абзаце втором подпункта 26) пункта 4 главы 1 «Ставки лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче лицензий» слова «хранение и реализация этилового спирта: 14» исключить. 5. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2002 года № 1102 «Вопросы Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 33, ст. 359): в Положении о Налоговом комитете Министерства финансов Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением: в абзаце двадцать первом пункта 11 слово «оборота» заменить словом «импорта»; в абзаце четырнадцатом пункта 12 слова «хранение и реализацию этилового спирта, хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции (кроме пива),» исключить.

Популярное

Все
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
Мои герои, мои путеводные звезды
Война – не только героизм
Kids Go Free: как экономить на посещении туристических мест Казахстана
Экспорт казахстанской нефти не должен пострадать
Откровенная дискуссия на острые темы
Последний бой легендарной пулеметчицы
Награда найдет героя: о подвиге казахстанца Акбия Ракова в разгар Великой Отечественной войны
Ерлан Карин перечислил главные месседжи Национального курултая
Казахстан и Европейский союз провели комплексный обзор актуальных вопросов двустороннего сотрудничества
Для гармонии души и тела
Главную особенность Национального курултая назвал Айдос Сарым
«Сәлем! K-Pop Festa»
Жизнь без наркотиков
Дом, в котором живет ветеран
За родной огонек
Сто лет достоинства
Они сражались за Родину
Зеркало прошлого
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Костанайские КСК отчитались о 100-процентном переходе многоэтажек на новые формы управления – ОСИ или ПТ, но на деле это не так
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Секретные материалы казахстанских недропользователей
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Продукты в Казахстане могут подорожать еще на 50% – экономист
Видео с пьяным полицейским у разбитого авто прокомментировали в ДП Атырауской области
Двое детей утонули в реке в Акмолинской области
Духовная сила Улытау
Казахи и русские должны держаться вместе – Касым-Жомарт Токаев
Есть у столицы пояс. Продовольственный
Токаев вновь отметил важность получения техобразования
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики

Читайте также

Законы
Послание
Законы
официальный отдел
Законы
Закон Республики Казахстан
Законы
Указ Президента Республики Казахстан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]