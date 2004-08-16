Законы 17/08/04 - Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 августа 2004 года, № 860

О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан постановляет: 1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. Исполняющий обязанности Премьер-Министра Республики Казахстан А. ЕСИМОВ Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 августа 2004 года, № 860 Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан 1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 1995 года № 1894 «О реализации Закона Республики Казахстан «О лицензировании» (САПП Республики Казахстан, 1995 г., № 41, ст. 515): в приложении 1 к указанному постановлению: графу 3 строки, порядковый номер 27, дополнить абзацем следующего содержания: «хранение, оптовая и розничная реализация алкогольной продукции (кроме пива)»; в графе 3 строки, порядковый номер 31-1, слова «хранение и реализация этилового спирта, а также хранение, оптовая и розничная реализация алкогольной продукции (кроме пива),» исключить; в приложении 4 к указанному постановлению: в пункте 14 раздела I «Перечень видов лицензируемых работ и услуг, по которым необходимо заключение органов санитарного надзора» слова «хранение и реализация этилового спирта,» исключить. 2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 июня 1997 года № 1031 «О лицензировании импорта этилового спирта и алкогольной продукции в Республике Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 1997 г., № 29, ст. 263): в Правилах лицензирования импорта этилового спирта и алкогольной продукции в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением: в подпункте д) пункта 4 слова «или хранение и реализацию этилового спирта» исключить. 3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 августа 1999 года № 1258 «Об утверждении Правил лицензирования производства этилового спирта и алкогольной продукции, хранения и реализации этилового спирта, хранения и оптовой реализации алкогольной продукции (кроме пива), а также розничной торговли алкогольной продукцией (кроме пива)» (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 43, ст. 388): в заголовке и по тексту слова «хранения и реализации этилового спирта,» исключить; в Правилах лицензирования производства этилового спирта и алкогольной продукции, хранения и реализации этилового спирта, хранения и оптовой реализации алкогольной продукции (кроме пива), а также розничной торговли алкогольной продукцией (кроме пива), утвержденных указанным постановлением: в заголовке и по тексту слова «хранения и реализации этилового спирта,», «хранением и реализацией этилового спирта,», «хранение и реализация этилового спирта» исключить; в пункте 6: в подпункте 1) цифру «4)» заменить цифрой «2)»; подпункт 2) изложить в следующей редакции: «2) на виды деятельности, указанные в подпунктах 4) — 5) пункта 5 настоящих Правил, местными исполнительными органами.»; в подпункте 2) пункта 13 после слова «разработанным» дополнить словами «и утвержденным»; в подпункте 9) пункта 24 слова «,хранения или реализации этилового спирта и алкогольной продукции» заменить словами «этилового спирта и алкогольной продукции, хранения или реализации алкогольной продукции (кроме пива)»; в подпункте 7) пункта 34 после слова «спирта» дополнить словами «и алкогольной продукции»; в пункте 35: в подпункте 4) после слова «согласовывать» дополнить словами «технические условия,»; в абзаце втором подпункта 7) слово «утвержденного» заменить словами «согласованным с». 4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 24 января 2002 года № 100 «Об утверждении ставок лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности» (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 5, ст. 30): в ставках лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, утвержденных указанным постановлением: в абзаце втором подпункта 26) пункта 4 главы 1 «Ставки лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче лицензий» слова «хранение и реализация этилового спирта: 14» исключить. 5. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2002 года № 1102 «Вопросы Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 33, ст. 359): в Положении о Налоговом комитете Министерства финансов Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением: в абзаце двадцать первом пункта 11 слово «оборота» заменить словом «импорта»; в абзаце четырнадцатом пункта 12 слова «хранение и реализацию этилового спирта, хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции (кроме пива),» исключить.