17/08/04 - Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 августа 2004 года, № 860
О внесении изменений и дополнений в
некоторые решения Правительства Республики
Казахстан
Правительство Республики Казахстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения и
дополнения, которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан.
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Премьер-Министра
Республики Казахстан
А. ЕСИМОВ
Утверждены постановлением
Правительства Республики Казахстан
от 13 августа 2004 года, № 860
Изменения и дополнения, которые
вносятся в некоторые решения Правительства
Республики Казахстан
1. В постановлении Правительства
Республики Казахстан от 29 декабря 1995 года № 1894 «О
реализации Закона Республики Казахстан «О
лицензировании» (САПП Республики Казахстан, 1995
г., № 41, ст. 515):
в приложении 1 к указанному
постановлению:
графу 3 строки, порядковый номер 27,
дополнить абзацем следующего содержания:
«хранение, оптовая и розничная
реализация алкогольной продукции (кроме пива)»;
в графе 3 строки, порядковый номер 31-1,
слова «хранение и реализация этилового спирта, а
также хранение, оптовая и розничная реализация
алкогольной продукции (кроме пива),» исключить;
в приложении 4 к указанному
постановлению:
в пункте 14 раздела I «Перечень видов
лицензируемых работ и услуг, по которым
необходимо заключение органов санитарного
надзора» слова «хранение и реализация этилового
спирта,» исключить.
2. В постановлении Правительства
Республики Казахстан от 27 июня 1997 года № 1031 «О
лицензировании импорта этилового спирта и
алкогольной продукции в Республике Казахстан»
(САПП Республики Казахстан, 1997 г., № 29, ст. 263):
в Правилах лицензирования импорта
этилового спирта и алкогольной продукции в
Республике Казахстан, утвержденных указанным
постановлением:
в подпункте д) пункта 4 слова «или
хранение и реализацию этилового спирта»
исключить.
3. В постановлении Правительства
Республики Казахстан от 27 августа 1999 года № 1258
«Об утверждении Правил лицензирования
производства этилового спирта и алкогольной
продукции, хранения и реализации этилового
спирта, хранения и оптовой реализации
алкогольной продукции (кроме пива), а также
розничной торговли алкогольной продукцией
(кроме пива)» (САПП Республики Казахстан, 1999 г., №
43, ст. 388):
в заголовке и по тексту слова
«хранения и реализации этилового спирта,»
исключить;
в Правилах лицензирования
производства этилового спирта и алкогольной
продукции, хранения и реализации этилового
спирта, хранения и оптовой реализации
алкогольной продукции (кроме пива), а также
розничной торговли алкогольной продукцией
(кроме пива), утвержденных указанным
постановлением:
в заголовке и по тексту слова
«хранения и реализации этилового спирта,»,
«хранением и реализацией этилового спирта,»,
«хранение и реализация этилового спирта»
исключить;
в пункте 6:
в подпункте 1) цифру «4)» заменить
цифрой «2)»;
подпункт 2) изложить в следующей
редакции:
«2) на виды деятельности, указанные в
подпунктах 4) — 5) пункта 5 настоящих Правил,
местными исполнительными органами.»;
в подпункте 2) пункта 13 после слова
«разработанным» дополнить словами «и
утвержденным»;
в подпункте 9) пункта 24 слова «,хранения
или реализации этилового спирта и алкогольной
продукции» заменить словами «этилового спирта и
алкогольной продукции, хранения или реализации
алкогольной продукции (кроме пива)»;
в подпункте 7) пункта 34 после слова
«спирта» дополнить словами «и алкогольной
продукции»;
в пункте 35:
в подпункте 4) после слова
«согласовывать» дополнить словами «технические
условия,»;
в абзаце втором подпункта 7) слово
«утвержденного» заменить словами
«согласованным с».
4. В постановлении Правительства
Республики Казахстан от 24 января 2002 года № 100 «Об
утверждении ставок лицензионного сбора за право
занятия отдельными видами деятельности» (САПП
Республики Казахстан, 2002 г., № 5, ст. 30):
в ставках лицензионного сбора за право
занятия отдельными видами деятельности,
утвержденных указанным постановлением:
в абзаце втором подпункта 26) пункта 4
главы 1 «Ставки лицензионного сбора за право
занятия отдельными видами деятельности при
выдаче лицензий» слова «хранение и реализация
этилового спирта: 14» исключить.
5. В постановлении Правительства
Республики Казахстан от 9 октября 2002 года № 1102
«Вопросы Налогового комитета Министерства
финансов Республики Казахстан» (САПП Республики
Казахстан, 2002 г., № 33, ст. 359):
в Положении о Налоговом комитете
Министерства финансов Республики Казахстан,
утвержденном указанным постановлением:
в абзаце двадцать первом пункта 11
слово «оборота» заменить словом «импорта»;
в абзаце четырнадцатом пункта 12 слова
«хранение и реализацию этилового спирта,
хранение и оптовую реализацию алкогольной
продукции (кроме пива),» исключить.