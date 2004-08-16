17/08/04 - Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Законы 83

О регистрации партийного списка Партии патриотов Казахстана В соответствии со статьей 89 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан 12 августа 2004 года зарегистрировала партийный список Партии патриотов Казахстана, включающий семь человек в следующем составе: — Исенгулов Айткали Гусманович, 1943 года рождения, заместитель председателя Партии патриотов Казахстана, президент ОО «Союз военнослужащих запаса РК», проживает в г. Алматы; — Чайжунусов Сергей Токанович, 1971 года рождения, директор Усть-Каменогорского филиала АО «Казкоммерцбанк», проживает в г. Усть-Каменогорске; — Рыжкова Алла Дмитриевна, 1955 года рождения, директор ТОО «Казахстанско-американская юридическая компания «Шервуд и МакКензи», проживает в г. Алматы; — Клец Александр Николаевич, 1951 года рождения, ГНПОПЭ «Казмеханобр», проживает в г. Алматы; — Бердыгулов Мурат Нуркасымович, 1943 года рождения, руководитель аппарата центрального комитета Партии патриотов Казахстана, проживает в г. Алматы; — Молдагалиева Агила Кенжегалиевна, 1941 года рождения, директор ТОО «ТЦ «Агила», проживает в г. Атырау; — Мергенов Еркин Тлекович, 1940 года рождения, председатель правления Союза художников Казахстана, проживает в г. Алматы. Кандидатам в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан от Партии патриотов Казахстана выданы соответствующие удостоверения. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан