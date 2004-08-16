17/08/04 - Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан

О регистрации партийного списка Партии
патриотов Казахстана
В соответствии со статьей 89
Конституционного закона Республики Казахстан «О
выборах в Республике Казахстан» Центральная
избирательная комиссия Республики Казахстан 12
августа 2004 года зарегистрировала партийный
список Партии патриотов Казахстана, включающий
семь человек в следующем составе:
— Исенгулов Айткали Гусманович,
1943
года рождения, заместитель председателя Партии
патриотов Казахстана, президент ОО «Союз
военнослужащих запаса РК», проживает в г. Алматы;
— Чайжунусов Сергей Токанович,
1971
года рождения, директор Усть-Каменогорского
филиала АО «Казкоммерцбанк», проживает в г.
Усть-Каменогорске;
— Рыжкова Алла Дмитриевна,
1955 года
рождения, директор ТОО
«Казахстанско-американская юридическая
компания «Шервуд и МакКензи», проживает в г.
Алматы;
— Клец Александр Николаевич,
1951
года рождения, ГНПОПЭ «Казмеханобр», проживает в
г. Алматы;
— Бердыгулов Мурат Нуркасымович,
1943 года рождения, руководитель аппарата
центрального комитета Партии патриотов
Казахстана, проживает в г. Алматы;
— Молдагалиева Агила Кенжегалиевна,
1941 года рождения, директор ТОО «ТЦ «Агила»,
проживает в г. Атырау;
— Мергенов Еркин Тлекович,
1940 года
рождения, председатель правления Союза
художников Казахстана, проживает в г. Алматы.
Кандидатам в депутаты Мажилиса
Парламента Республики Казахстан от Партии
патриотов Казахстана выданы соответствующие
удостоверения.
Центральная избирательная комиссия
Республики Казахстан