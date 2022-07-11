171 миллион бюджетных тенге похитили в Жамбылской области

Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в сфере образования расследуется территориальным Департаментом АФМ по Жамбылской области, передает Kazpravda.kz.



"Сотрудниками Департамента установлен факт хищения бюджетных средств на сумму более 171 млн тенге, выделенных в рамках проекта "Жас маман", целью которого является модернизация колледжей и вузов по 100 наиболее востребованным профессиям и внедрение международного опыта подготовки квалифицированных специалистов", – говорится в сообщении.



В настоящее время в рамках уголовного дела проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, в т.ч. соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение.



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