175 штрафов "накатал" водитель с подложными номерами

Водителя без прав, с подложными госномерами и 175 штрафами выявили в городе Усть-Каменогорске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

С 18 июля на территории Восточно-Казахстанской области проводится месячник безопасности дорожного движения. На этот период увеличена плотность нарядов патрульной полиции на дорогах, особенно ночью.

В ходе ОПМ 13 августа сотрудники батальона патрульной полиции УП города Усть-Каменогорска по улице Кабанбай батыра остановили автомобиль Toyota, водитель которого пытался скрыться с места ДТП.

Проверяя документы с помощью приложения «Сергек қорғау», стражи порядка установили, что 32-летний житель Кокшетау управлял авто без водительского удостоверения и с подложным государственным регистрационным номером. Кроме того, выяснилось, что по всей республике за горе-водителем числится 175 нарушений Правил дорожного движения на сумму свыше 2 млн тенге.

В отношении мужчины полицейские составили протоколы об административных нарушениях по статье «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств», часть 4 (материал направлен в суд), часть 3 (штраф в 15 МРП), статье «Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления», часть 4 (штраф – 30 МРП).

Автомобиль водворен на специализированную стоянку до полного погашения задолженности.