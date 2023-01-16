18 алматинцев умерли от препарата "Цефтриаксон" – на рассылку ответили в Минздраве

Общество , Здравоохранение
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По информации министерства, в Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК и его территориальный департамент по городу Алматы подобных жалоб не поступало.

Фото: rekomend.ru

В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что в Алматы скончались 18 человек после того, как получили инъекцию антибиотика «Цефтриаксон». В рассылке говорится, что препарат уже начали массово изымать из аптек. Информацию опровергли в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

«Карт-сообщений о нежелательных реакциях (желтые карты) «Цефтриаксона» с указанием летального исхода пациента не зарегистрировано. В Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК и его территориальный департамент по городу Алматы подобных жалоб не поступало», — сообщили в ведомстве.

«Цефтриаксон» — это антибиотик, который выписывают при широком спектре заболеваний, таких как сепсис, менингит, различные виды инфекций, пневмония и других.

Этот препарат лицензирован в Казахстане и продается в аптеках, добавил портал.

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