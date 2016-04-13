В мире
18 человек погибли на стройке в Китае
18 человек погибли в результате аварии на стройке в Китае, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на interfax.kz
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"Обрушение временного барака на строительной площадке в китайском поселке Маюн (провинция Гуандун) привело к гибели 18 человек. Еще 18 человек госпитализированы", – сообщили в среду местные СМИ.
Всего в момент аварии в двухэтажном бараке находились 139 рабочих.
По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер. Именно его порывы привели к обрушению строительного крана на бараки.