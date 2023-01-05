18 детей усыновили супруги из Актюбинской области

В Актюбинской области живет семья, которая усыновила 18 приёмных детей. Умирхан Жетесов и Амангуль Ешпанова всю свою жизнь занимаются музыкой. Любовь к творчеству они прививают своим дочерям и сыновьям, передает Kazpravda.kz со ссылкой на канал «Хабар 24» .

Скриншот с видео 24.kz

В доме Умирхана и Амангуль никогда не бывает скучно. Ведь под его крышей живут больше 10 детей. Первого ребенка на воспитание пара взяла в 2009 году, а сейчас является одной из самых больших во всем актюбинском регионе.

«Я сам вырос без родителей. Остался без мамы, когда мне было всего 6 лет. Поэтому я трепетно отношусь к таким детям. Своим дочерям и сыновьям стараюсь дать хорошее воспитание, слежу, чтобы старшие присматривали за младшими и помогали друг другу», – делится Умирхан Жетесов.

Но не только этим многодетная семья завоевала известность и народную любовь. Супруги занимаются музыкой, а потому каждого ребенка научили играть на различных инструментах. Теперь у них собственный ансамбль, гастролирующий по всей стране.

«Я играю на домбре. Могу исполнить кюй или жыр. Начал осваивать инструмент 2 года назад, и теперь у меня всё получается хорошо. В будущем мечтаю стать известным жыршы и участвовать в крупных конкурсах», – признается сын Темирхан Жетесов.

Детский дом никогда не заменит семью, уверена Амангуль. Она, как и ее супруг, рано осталась сиротой, и не понаслышке знает о ценности родительского воспитания.

«Всего у нас 21 ребенок, 18 из которых приемные. Все наши дети очень хорошие. Мы стараемся дать им достойное воспитание, сделать из них настоящих артистов», – говорит Амангуль Ешпанова.

Старших сыновей и дочерей супруги уже успели женить и выдать замуж. А вот самому младшему ребенку всего 10 лет.