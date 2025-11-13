Предписание Высшей аудиторской палаты (ВАП) является официальным государственным документом, который выдается по итогам проведенного госаудита, если были выявлены конкретные нарушения или недостатки

Фото: ВАП

18 ответственных должностных лиц и 4 государственных органа привлечены к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний Высшей аудиторской палаты РК, сообщает Kazpravda.kz

Предписание ВАП является официальным государственным документом, который выдается по итогам проведенного госаудита, если были выявлены конкретные нарушения или недостатки. В нем четко указывается, что именно нужно исправить, кто за это отвечает и в какие сроки должны быть приняты меры. Это важный механизм государственного реагирования, который призван не просто наказывать за допущенные недоработки, а восстанавливать порядок и предотвращать повторные нарушения в значимых сферах республиканского уровня.

Специалисты ВАП осуществляют постоянный контроль за всеми пунктами всех выданных предписаний. Так, по состоянию на 1 октября за неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний ВАП к административной ответственности привлечены: заместитель акима области Ұлытау; заместитель акима города Туркестан; заместитель акима Жанааркинского района области Ұлытау; и.о. председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля. Административное наказание получили также ответственные лица АО «СПК «Семей», главы управлений ряда областей, заведующие отделами ряда городов, директора департаментов отдельных министерств и т.д.

Кроме того, к ответственности привлечены 4 юридических лица: Комитет государственных доходов МФ РК, Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК, Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта РК, аппарат акима Кызылординской области.

В отчетном периоде также инициировано предъявление исков в суд в связи с неисполнением 4 пунктов предписаний ВАП в отношении акиматов городов Жезказган, Сатпаев и Улытауского района области Ұлытау. Указанные вопросы находятся на стадии рассмотрения.