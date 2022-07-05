Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Международное сотрудничество , Правительство
18-е заседание казахстанско-азербайджанской Межправкомиссии состоялось в Нур-Султане

В Нур-Султане состоялось 18-ое заседание казахстанско-азербайджанской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Сопредседателями МПК с казахстанской стороны являются заместитель Премьер-министра Республики Казахстан – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, с азербайджанской стороны – министр энергетики Парвиз Шахбазов.

В заседании приняли участие члены комиссии и представители министерств и ведомств Казахстана и Азербайджана.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в области торгово-экономического сотрудничества, топливно-энергетического комплекса, транспорта, сельского хозяйства, космоса и информационно-коммуникационных технологий и др.

В ходе заседания Бахыт Султанов отметил, что Азербайджан всегда был и остается надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе, с которым связывают общеисторические корни, многовековые узы дружбы и конструктивный политический диалог. В этом году страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.

«Заданный 30 лет назад курс успешно развивается под руководством Касым-Жомарта Токаева и  Ильхама Алиева. Мы со своей стороны еще раз подчеркиваем традиционно дружеский характер двусторонних отношений между Казахстаном и Азербайджаном, обусловленный давними историческими и культурными связями», – сказал Бахыт Султанов.

За последний год взаимная торговля между странами выросла в 3 раза, составив более $330 млн. По итогам первых 5 месяцев т.г. данный тренд сохраняет свою динамику, внешний товарооборот уже вырос в более чем 3 раза, составив $161,4 млн.

На текущий момент вырос экспорт пшеницы, риса, увеличились поставки железнодорожных локомотивов, плоского проката. Отмечаются поставки новых казахстанских товаров в Азербайджан. Это лом черных металлов, рельсы, минеральные удобрения.

Импорт азербайджанских товаров также растет. Казахстан начал закупать плавучие средства, трубы, насосы.

Министр торговли и интеграции отметил, что казахстанские компании заинтересованы в налаживании бесперебойного экспорта промышленных и сельскохозяйственных товаров на рынок Азербайджана.

«Министерством торговли и интеграции активно реализуется Программа экспортной акселерации, которая предусматривает подготовку и сопровождение экспортеров.  В текущем году целевым рынком выбран Азербайджан. 23 компании – производители химической, машиностроительной, пищевой и легкой промышленности, переходят в активную фазу переговоров с азербайджанскими партнерами», — сказал вице-премьер.

В свою очередь, министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов отметил, что «Комплексная программа по развитию сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан на 2022-2026 годы», находящаяся на стадии согласования, «имеет большое значение в контексте углубления двустороннего сотрудничества и станет дорожной картой для развития диалога между двумя странами». Также пригласил казахстанских инвесторов воспользоваться уникальными инвестиционными возможностями и выгодными условиями ведения бизнеса, доступными в Свободной экономической зоне Алят в Азербайджане.

Также в ходе заседания казахстанской стороной был поднят вопрос изменения традиционных маршрутов. По словам Бахыта Султанова, каспийский регион для Казахстана играет важную роль в формировании товарных потоков, являясь единственными морскими вратами, и обеспечивает дальнейший выход к крупным морским торговым линиям через Транскаспийский маршрут и коридор Север-Юг. Связи с этим Правительство Казахстана приступило к реализации проектов по строительству контейнерного хаба на базе порта Актау и прокладке вторых железнодорожных путей на участке Достык – Мойынты. Данные меры призваны увеличить транзитный потенциал Казахстана и пропускную способность ТМТМ.

«Для раскрытия в полной мере транзитного потенциала для грузопотоков из Китая/стран Центральной Азии в страны Европы и обратно важно начать своевременную модернизацию технических и тарифных условий в портах, что послужит драйвером всего торгово-экономического сотрудничества», — отметил Султанов.

В рамках мероприятия была рассмотрена работа, проделанная за период, прошедший после 17-го заседания Межправительственной комиссии, состоявшегося в Баку. Также всего в рамках протокольного проекта заседания комиссии было обсуждено 14 разделов.

В завершение встречи был подписан протокол между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан. Достигнута договоренность о проведении 19-го заседания комиссии в Баку в следующем году.

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