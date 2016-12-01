​18 «государств» в одном поселке

Форпост самозанятости



Имантау, похоже, находит постоянную прописку на страницах «Казахстанской правды». Находит по делу. Здесь, на севере, наиболее развитая самозанятость, бурно растет туризм, лучший в регионе цветочный бизнес. По количеству домашней птицы деревня прочно удерживает лидирующие позиции в СКО.

К нашей теме факт этот напрямую не относится, однако умолчать о нем не могу. Хозяйка местной птицефаб­рики Маргарита Дзаурова, кстати, по национальности ингушка, нынче организовала разовую акцию, вручив всем желавшим односельчанам бесплатно по 30 уток. Безбедно будут жить они, успешно будет развиваться бизнес, считает она, сама не замечая, что подобными действия­ми укрепляет межнациональное согласие в поселке.

– Имантау наш форпост в развитии малого бизнеса, туризма, самозанятости, – подчеркивает аким района Акзам Тастемиров. – Здесь же расположено одно из лучших этнокультурных объединений ­«Сююмбике».

Представители 18 нацио­нальностей проживают в курортном поселке. Русских насчитывается 760 человек, татар – 436, казахов – 381, немцев – 90, ингушей – 26. Кроме них облюбовали Имантау для постоянного места жительства белорусы, украинцы, таджики, узбеки, поляки, корейцы, армяне, уйгуры, мордвины… В единственном числе остается даргинка – учительница начальных классов Любовь Живень.

– Не сиротливо вам в дружной семье имантаусцев?

Смеется .

– Часто забываю, что я даргинка, вспоминаю, когда открываю паспорт или заполняю официальные документы. По вероисповеданию – мусульманка. Люди, окружающие меня, давно стали родными.

Понравилось образное выражение акима сельского округа Любови Сердюк:

– В нашем поселке 18 «государств», объединенные в одну семью духовным единством.

В кабинете акима собрались председатель этнокультурного татарского центра Раиса Аширова, молодой социальный педагог Галина Малина, пенсионерка, бывшая рабочая совхоза Бахытжан Жусупова, строитель Хасен Тунгоев. Людей этих специально в акимат не приглашали, пришли по своим делам, вот и встретились.

–Конфликты на нацио­нальной почве в деревне бывают? – задаю им, как мне показалось, не совсем корректный вопрос. Все дружно переглянулись, а в глазах можно было прочитать: о чем спрашиваете, мы этот «предмет» не проходили…

Самая смелая и разговорчивая Галина Малина, знающая Имантау как свои пять пальцев (социальный педагог бывает в каждой семье), предлагает оттолкнуться oт конкретного примера:

– За столом нас пятеро жителей поселка. У ингуша Хасена Тунгоева супруга татарка, у татарки Раисы Ашировой зять ингуш, у казашки Бахытжан Жусуповой снохи русские. Нам нечего делить, у нас через каждые три двора проживают интернациональные семьи, поэтому конфликт на межнациональной почве – для нас чужое и неприемлемое понятие.

Председатель татарского этнокультурного центра Р. Аширова, в прошлом педагог-психолог в местной школе, добавляет:

– О чем говорите? Бытовые конфликты и те уходят в историю, люди стали жить лучше, взаимные претензии тут же исчезли.

Благодатные всходы

Объединяющим стержнем в многонациональном поселке, конечно же, является татарский этнокультурный центр. Признаюсь честно, сколько пишу об Имантау, а историю столь известного села почти не знал. Спасибо Раисе Абдуллаевне – просветила. Первые переселенцы появились в этих краях в 1841 году. До этого момента здесь стояло джайляу Иманбая, отсюда и название Имантау.

Из Саратовской губернии прибыли татарские казаки, из Курской – русские казаки. Таким образом образовалось крупное поселение татар, которые до конца 20-го столетия считались основной проживающей диаспорой. Не зря Имантау до сих пор называют татарской столицей в Казахстане.

Татарский берег, татарский бор, татарский край – все осталось в прежнем виде, но лидирующую позицию диаспора потеряла в связи с отъездом соотечественников, правда, в последнее время они стали возвращаться, почувствовав жизненный комфорт. Этнокультурный центр «Сююмбике», в переводе с татарского «Любимая женщина», создали в 2002 году для сохранения культуры, языка, быта, традиций татарского народа.

– Это, так сказать, официальный бренд нашего цент­ра, – отмечает его председатель Р. Аширова. – В повседневной работе мы объединяем все нации, проживающие в поселке. Если мы танцуем, с нами танцуют казахи, русские, немцы, поляки, белорусы, если поем, с нами поют все те же люди. В организации выставок, субботников, сабантуев весь поселок участвует.

Трогательная история близкой и крепкой дружбы с немцами. Из Саратовской области они прибыли в Имантау зимой 1943 года. Автобус доставил, людей высадили прямо на улице, автобус ­уехал, ни тебе здравствуйте, ни тебе до свидания. Дети, старики стоят, мерзнут, к ним никто не подходит. Мои дети, муж сражаются с немцами, а я их к себе домой, увольте, такой разговор происходил почти в каждой семье.

Пример подал один уважаемый аксакал:

– Немцы воюют, а дети, женщины при чем, заходите в дом, – пригласил он переселенцев, – в тесноте, но зато в тепле.

Лед сразу растаял, все наперебой стали забирать приезжих на временный постой.

– Много немцев проживало в татарском крае, – вспоминает Р. Аширова, – они быстро изучили татарский язык и общались с нами в основном на нем.

– Звонит недавно из Германии бывший сосед Яков Броцман, – продолжала Раи­са Абдуллаевна. – И меня чис­то на татарском, не забыл еще, спрашивает, как жизнь, как дела, чем односельчане занимаются? Так на душе приятно стало, услышать родной язык из далекой Германии.

Кстати, представители вновь созданного этнокультурного центра «Сююмбике» на базе местной средней школы организовали факультативное обучение татарскому языку с 1 по 6 классы, отведя один урок в неделю.

– Знание родного языка помогает сохранить нацио­нальный стержень в каждом человеке, – считает председатель этнокультурного цент­ра, – поэтому мы расширяем круг развития и познания языков, стремимся охватить этой работой представителей всех национальностей, проживающих в Имантау.

В центре 6 человек. Мужчина, он же преподаватель музыки в школе, гармонист Рашид Максютаев в единственном числе. На пару с ним пишет песни, сочиняет слова школьный музыкальный руководитель Ризеда Сабитова. При центре своя художественная самодеятельность, хорошо известная всей облас­ти. При цент­ре также создано школьное лесничество.

Занимаются в нем от 25 до 30 ребят, которые неравнодушны к природе. Только в текущем году юные друзья леса провели акции «Мы сохраним бор» и заложили в центре села фруктовый сад под названием «Дружба народов».

Районная семья

Галина Малина вновь возвращает к вопросу о межнациональных отношениях:

– Вы спрашивали о конфликтах односельчан на национальной поч­ве, мы вам ответили, нет и быть не может, теперь хотим дополнить, – заявляет социальный педагог, – на субботники по сохранению соснового бора выходили дети казахов, русских, татар, немцев, украинцев, других национальностей, не задумываясь, к какому этносу относятся, участвуют в созидании для будущих потомков. Разве это не символично?

Таким образом вопрос с повестки дня снимается окончательно. Возвращаемся к этнокультурному цент­ру. Его силами за последние 7 лет в Имантау проведены два международных сабантуя. Почему международных? В них приняли участие татары из приграничных российских регионов, Финляндии и Германии. За 14 лет сущест­вования в свой актив ­«Сююмбике» записал десятки национальных фестивалей, концертов, ярмарок, выставок, других мероприятий, направленных прежде всего на сохранение и укрепление духовного единства, дружбы между представителями всех наций и народностей.

Всего же в Айыртауском районе действуют 9 этнокультурных цент­ров, объединяющих 48 проживающих здесь национальностей. Предвижу вопрос: 9 центров и 48 национальностей, как-то не срастается? Все срастается, если работу организовать разумно. Например, ежегодно в День единства 1 мая в районе проходит фестиваль дружбы народов. Буквально все этнокультурные центры презентуют персональные программы. Кроме этого, районным организациям и предприятиям, школам, детскому дому поручается представлять на фестивале малочисленные нации и народности. Так что «районная семья» в полном составе оказывается в сборе на всех знаковых мероприятиях. А их в Айыртауском районе проводится с избытком. Все они сохраняют и развивают культурную, языковую самобытность, формируют толерантность, духовное единство общества.

Чего только стоят народные национальные праздники: бал кымыз, сабантуй, пасха, рождественские колядки, масленица, вайнехрест… В рамках празднования 25-летия Независимости с 25 апреля по 1 мая проведен молодежный автопробег с посещением всех этнокультурных центров района. Состоялась торжественная презентация этнокультурного центра «Беларусь», открылся он на базе Рудненской средней школы.

Общество «Қазақ тілі» тесно взаи­модействует с отделом культуры и развития языков, отделами внут­ренней политики и образования, принимает участие в организации и проведении тематических семинаров, смотров-конкурсов. Представители общества также главные модераторы часов государственного языка. Традиционными стали Дни тюркской и славянской письменности, в текущем году молодежная организация «Айыртау жастары» провела конкурс чтецов на казахском языке среди представителей некоренных национальностей.

Прямой эфир

В апреле 2015 года создан совет общественного согласия при акиме района, выполняющий координирую­щую роль в вопросах партнерства институтов гражданского общества и госорганов.

Кроме уже знакомого нам татарского центра в районе, если так можно сказать, национальную политику цементируют общество «Қазақ тілі», славянское общество «Лад», польское «Полония Полноцна», филиал Кокшетауского регио­нального немецкого общества «Видергебурт», украинское этнокультурное объединение «Червона рута», чечено-ингушское «Вайнах», греческое «Понтос», белорусское «Беларусь». Все они работают в крепкой связке с Ассамблеей народа Казахстана.

– Пока в Айыртау открыты 9 мечетей и 2 церкви, конечно, это мало, – говорит руководитель районного отдела внутренней политики Жаксылык Жусупов.

Беседуем с ним, а в это время звонит его мобильный телефон, в трубке голос отца Евгения: «18 октяб­ря в День духовного единства, – сообщает священнослужитель, – открываем церковь в с. Нижний Бурлук, приглашаем на торжест­во…» Во как, оказывается, нас подслушивали, шутим с господином Жусуповым, не так уж все и проблематично. В Кирилловке в ноябре сдается новая мечеть, на очереди еще несколько подобных объектов.

Уникальная казахстанская модель межэтничес­кого и межконфессиональ­ного согласия, инициированная Главой государства Нурсултаном­ ­Назарбаевым, на местах дает благодатные всходы. Вот еще о чем вспомнил. Прощаясь с дружным и радушным Имантау, мелькнула мысль: в экономике, социал­ке иног­да можно немного приплюсовать, преувеличить для временного украшения действительнос­ти. В межнациональных отношениях подобная рокировка не пройдет, тут, извините, «прямой эфир», не убавить, не прибавить, все написано на счастливых лицах людей.