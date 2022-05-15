18-летний парень открыл стрельбу в супермаркете в США: погибли 10 человек

По последним данным, 10 человек погибли в результате стрельбы на территории супермаркета в американском Буффало, штат Нью-Йорк, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС.

На месте происшествия задержан 18-летний мужчина. Полиция пока не называет его имени.

Подозреваемый вошел в оживленный супермаркет в субботу днем и открыл огонь. По словам полицейских, он использовал камеру для онлайн-трансляции нападения.

«Мы расследуем этот инцидент как преступление на почве ненависти и как случай насильственного экстремизма на расовой почве», – заявил на пресс-конференции представитель ФБР в Буффало Стивен Белонгиа.

Предполагается, что подозреваемый ехал несколько часов, чтобы добраться до района города, населенного преимущественно темнокожими. По словам комиссара полиции Буффало Джозефа Грамальи, большинство жертв – афроамериканцы.

Еще три человека – все работники супермаркета – получили ранения.

Отставной полицейский, работавший охранником в супермаркете, пытался застрелить нападавшего, но был убит.

Полиция сообщила, что стрелок был вооружен мощной винтовкой, на нем были бронежилет и шлем. После прибытия к месту происшествия дополнительных нарядов полиции он попытался вступить с ними в противостояние, но потом сложил оружие, был задержан и заключен под стражу.

Суд назначил ему судебно-медицинскую экспертизу. Ожидается, что через несколько дней стрелок предстанет перед судом по обвинению в убийстве первой степени. Ему грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение (в штате Нью-Йорк смертная казнь отменена).