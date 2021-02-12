18-летний солдат-срочник скончался в Карагандинской области
В Абайском районе Карагандинской области от молниеносной формы менингита скончался солдат-срочник. 18-летний парень был призван из Туркестанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Inform.kz.
Как сообщили в пресс-службе регионального командования "Орталық", погибший служил в воинской части 6505. 2 февраля в 8:00 утра он почувствовал слабость и недомогание. После осмотра, проведенного санитарным инструктором, он был госпитализирован в Центральную городскую больницу города Абай. После госпитализации его состояние резко ухудшилось, рядовой был переведен в отделение интенсивной терапии. Около 11:00 врачи констатировали его смерть.
"Согласно судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти военнослужащего явилась острая менингококкемия молниеносной формы. По данному факту проводится следствие. Командование и личный состав регионального командования "Орталық" глубоко скорбят в связи с внезапной смертью рядового Жақыпа Рамазана Мейрамбекұлы и выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким", – сообщили в пресс-службе.
В ведомстве также добавили, что в подразделении, где проходил службу рядовой, проведены противоэпидемические мероприятия, введен карантин. Все контактные лица прошли обследование на наличие менингококка в Национальном центре экспертизы по Карагандинской области.