18 марта пройдет расширенное заседание Политического совета партии "Nur Otan"

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал постановление о созыве расширенного заседания политического совета партии "Nur Otan". Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай в Twitter
, передает Kazpravda.kz
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"Председатель партии "Nur Otan", Елбасы Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о созыве расширенного заседания Политического совета партии 18 марта 2020 года. Будут обсуждаться основные задачи партии @Nur_Otan
на 2020 год", - написал Укибай.
5 февраля состоялась встреча Елбасы с Первым заместителем Председателя партии "Nur Otan" Бауыржаном Байбек, в ходе которой Нурсултану Назарбаеву было доложено о предпринимаемых мерах по усилению обратной связи с населением и улучшению качественного состава актива партии, а также о ходе подготовки к проведению расширенного заседания
Политического совета.