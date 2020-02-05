18 марта пройдет расширенное заседание Политического совета партии "Nur Otan"

Президент
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Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал постановление о созыве расширенного заседания политического совета партии "Nur Otan". Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай в Twitter, передает Kazpravda.kz.

"Председатель партии "Nur Otan", Елбасы Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о созыве расширенного заседания Политического совета партии 18 марта 2020 года. Будут обсуждаться основные задачи партии @Nur_Otan на 2020 год", - написал Укибай.



5 февраля состоялась встреча Елбасы с Первым заместителем Председателя партии "Nur Otan" Бауыржаном Байбек, в ходе которой Нурсултану Назарбаеву было доложено о предпринимаемых мерах по усилению обратной связи с населением и улучшению качественного состава актива партии, а также о ходе подготовки к проведению расширенного заседания Политического совета.

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