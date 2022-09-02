Фото: Kazpravda.kz
Образование
18 первых классов набрали в одной из школ Нур-Султана

Рекордное количество первоклассников отметили сегодня День знаний. Впервые за парты по всему Казахстану сели 400 тысяч малышей. Главной проблемой в столице остаются переполненные школы с несколькими сменами обучения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.

83-я школа в Алматинском районе столицы – единственная в округе с русским языком обучения. И сегодня тут 18 первых классов. Родители, конечно, возмущаются, ведь дети вынуждены учиться в три смены. Домой они приходят в десятом часу вечера.

«Дома были построены по госпрограмме, выданы многодетным семьям. Следовательно, детей в этой школе больше 4 тысяч, около 5 тысяч детей. 3 смены. Учимся – шестидневка, нам уже сообщили. Мои двое детей – третий и четвертый классы – учатся с 3 часов до 8-9 часов вечера», – говорит горожанка Айгуль Дюсинбинова.

Родители говорят, что на их жалобы никто не обращает внимания. Кроме того, взрослые утверждают, что с них собрали заявления о полной ответственности за своих детей, которые возвращаются поздно домой.

Директор даже не отрицает: школа, рассчитанная всего на 1200 мест, серьезно перегружена. Ее построили всего 6 лет назад, и тогда уроки посещали 372 ребенка. А вот сегодня их количество увеличилось больше чем в 10 раз. Все 4,5 тысячи детей относятся сюда по прописке.

«У нас такой своеобразный спальный район. Тысячи и тысячи квартир сданы за последние 5 лет. Дети проживают на нашем микроучастке. Поэтому я не имею никакого морального и юридического права не принимать детей. Когда приходят к нам родители, новых детей приводят, я провожу экскурсию и показываю, в каких стесненных обстоятельствах, условиях мы учим детей», – отмечает директор школы-гимназии №83 Сауле Теменова.

Чтобы хоть как-то решить проблему, здесь планируют пристроить дополнительный корпус на 600 мест. Он сможет принимать свыше тысячи учеников в 2 смены. Однако это разгрузит классы только временно.

Похожие проблемы испытывает 15 столичных школ из 100, это только по официальным отчетам. А в этом году в Нур-Султане снова рекордное количество первоклашек – 26 тысяч.

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