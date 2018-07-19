Общество
18 предприятий СЭЗ Астаны находятся на грани банкротства
Жанат Тукпиев
18 компаний, которые функционируют и зарегистрированы на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) Астаны, находятся на грани банкротства. Об этом в кулуарах IV съезда участников специальных экономических зон (СЭЗ) в Астане сообщила председатель правления ОЮЛ "Ассоциация участников специальных экономических зон РК "SezUnion" Эльмира Абугалиева, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По ее словам, Комитет государственных доходов Министерства финансов уведомил их о блокировке счетов за неуплату налогов, штрафов и пеней за 2013 год. Компании уверяют, что выплачивали все согласно закону.

"К нам обратились наши члены ассоциации, предприниматели СЭЗ "Астана – новый город". У них возникли проблемы. Есть предприятия, которые торгуют между собой, то есть участник производит товар и продает другому участнику на одной территории. При этом участник, который принимает товар, должен брать по нулевой ставке. Тот, кто продает, не имеет права продавать по нулевой ставке. Здесь коллизия. Предприятия индустриального парка "Астана – новый город" продавали товар напрямую. Естественно, получили консультации о том, что могут продавать по нулевой ставке", – сказала Абугалиева.

По ее словам, в прошлом году осенью в КГД посчитали, что это не так и внесли изменение в ретроспективный вид в 2012 году.

"Соответственно, предприятия индустриального парка не могут продавать по нулевой ставке", – отметила Абугалиева.

Вторая проблема, по ее словам, заключается в том, что предприятия покупают сырье, для того чтобы произвести товар.

"Поставщик вне территории СЭЗ обязан поставлять товар по нулевой ставке. При этом он должен сам оплатить в бюджет НДС, так как является конечным продавцом. К тому же есть система возмещения убытков государством поставщику, но никто не хочет этим заниматься, потому что это сложный процесс, пройти проверки до седьмого колена, и это занимает очень много времени", – сказала она.

Абугалиева отметила, что предприятия ранее поднимали этот вопрос. Их уведомили, что, будучи плательщиками НДС, участники могут брать эти суммы в зачет, то есть та разница в стоимости товара между поставщиком и покупателем уже выставлена в счете. По факту получалось так, что в бюджет выплачивалось не 12 процентов НДС, а примерно 5 процентов.

В связи с этим на сегодня, по словам Абугалиевой,  выставили уведомления 18 предприятиям о блокировке счетов.

"Это произошло в апреле месяце. За это время мы подготовили письма и направили их в разные структуры. Отозвались депутаты Никитинская Екатерина и Перуашев Азат. Они сразу подготовили запрос на имя Правительства, и это дело приостановили. Все было более или менее спокойно, пока мы не узнали информацию, что все-таки счета 18 предприятий будут блокироваться. Ситуация на самом деле страшная. Представьте, предприятие работало, у них были свои поставщики, сотрудники. И мы говорим только о 2013 годе. За остальные года – это вопрос времени", – сказала Абугалиева.

По предварительным данным, компании должны выплатить только за 2013 год порядка 4 миллиардов тенге. 

"Если же подсчитать абсолютно все годы, то сумма составит 35 миллиардов тенге. Здесь нужно задуматься фискальным органом о том, что они делают. Мы обращаемся за помощью к депутатам и акиму города помочь все-таки этим предприятиям выйти из этой ситуации спокойно и без их закрытия. Потому что люди могут остаться без работы. В 2013 году было только 18 компаний. Это говорит о том, что многие не успели ввестись в эксплуатацию и не работали", – заключила Абугалиева.

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