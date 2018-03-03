Спорт
180 бесплатных спортивных секций для детей открылись в Казахстане
Жанат Тукпиев
180 бесплатных спортивных секций для 5 тысяч детей открылись в Казахстане. Об этом на торжественной церемонии в Астане сообщил министр внутренних РК Калмуханбет Касымов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Как сказал Глава государства, только здоровая нация может быть конкурентоспособной в современном мире. Поэтому с сегодняшнего дня МВД РК на базе факультета спортивного общества "Динамо" во всех областных центрах республики открывает бесплатные спортивные секции для детей. В 18 филиалах по всей стране открыты 180 спортивных секций, которые готовы принять более 5 тысяч детей. Создана штатная спортивная команда МВД по олимпийским видам спорта", – сказал Калмуханбет Касымов.



Он отметил, что в течении всего 2018 года будут проводиться мероприятия, направленные на патриотическое воспитание детей.

"Казахстанская полиция уделяет особое внимание защите прав и интересов наших детей. Наблюдается устойчивое снижение детской преступности, а также количество преступлений, совершенных в отношении детей. Отмечается снижение ДТП с участием детей. Мы понимаем, что в современных условиях этого недостаточно. Одним из ключевых направлений защиты детей от проявления жестокости является целенаправленная профилактика. Для эффективности этой работы текущий год объявлен годом "На страже счастливого детства", – сказал министр.

В презентации также приняли участие известные казахстанские спортсмены, чемпионы и призеры олимпиад. В частности, поддержать детей пришли Светлана Подобедова, Екатерина Айдова, Досжан Картиков и Дмитрий Бабенко.

"Это огромная возможность для наших детей заниматься любимым делом. Возможно, у кого-то получится выйти на мировой уровень и защищать флаг нашей страны. В моем возрасте не было абсолютно ничего, а сегодня у всех юных спортсменов есть все для достижения высоких побед и успеха", – сказал конькобежец Дмитрий Бабенко.

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