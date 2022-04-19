180 человек эвакуировали при пожаре в многоэтажке Жанатаса

180 человек эвакуировали с места пожара в городе Жанатасе Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям области.

19 апреля в 01:40 часов загорелась крыша пятиэтажного жилого дома в одном из микрорайонов Жанатаса.

Через 4 минуты на место происшествия прибыли силы и средства подразделения службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области.

С места происшествия эвакуировали 180 человек, из них 70 детей. Пожар на площади 720 квадратных метров был потушен 05:14. Жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.

Пожара тушили 40 человек и 12 единиц техники подразделений службы пожаротушения. Кроме того, были привлечены силы и средства ИП Еврохим, Казфосфат, местных исполнительных органов.