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18.02.2010
Конкурсы
18 февраля 2010 г. 0:00
201
Конкурсы на 18.02.2010 -
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00:30
Порядка сорока жителей Текели с особыми потребностями обрели в «Мамания» өнер мектебі» творческую реализацию и душевное общение
01:00
Первые автомашины, оборудованные подъемными установками, отправил своим заказчикам – нефтегазовым компаниям – Петропавловский завод тяжелого машиностроения
00:30
Футбол – это его жизнь!
01:00
Дети в беде
00:00
По тропинкам по гористым пробираются туристы
00:35
Для комфорта сельчан
01:30
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 20 июля 2023 года № 24-НП
01:00
Второй этап из шести
01:30
Назревает «земельный коллапс»
01:00
Распоряжение Главы государства
02:00
Менялся и оставался самим собой
01:00
Настоящий аромат дорог
01:30
Три сестры
02:00
Для языка границы условны
02:30
Обращение к истокам
02:30
Прописные истины
03:00
Потому что патриот
03:00
Игры с реабилитацией
03:30
Лето – это маленькая жизнь
18 июля 2023 г. 3:30
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
20 июля 2023 г. 5:00
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
19 июля 2023 г. 3:30
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
14 июля 2023 г. 22:30
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
15 июля 2023 г. 17:51
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
14 июля 2023 г. 10:01
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
14 июля 2023 г. 0:00
Сегодня некогда забытое древнейшее текстильное искусство – войлоковаляние – поистине переживает ренессанс
18 июля 2023 г. 1:00
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
15 июля 2023 г. 19:30
В Актобе экс-сотрудник полиции пожаловался на беззаконие и побои
15 июля 2023 г. 0:43
Казахстан продлевает ограничения на вывоз дизтоплива и бензина автотранспортом
15 июля 2023 г. 17:32
"Трагедии с детьми - последствия отсутствия профилактики на местах", - Динара Закиева
15 июля 2023 г. 11:31
Уроки выживания: МЧС опубликовало видео о буднях пожарных изнутри
15 июля 2023 г. 18:56
Участник велогонки в Астане умер от сердечного приступа
14 июля 2023 г. 18:40
Чемодан без хозяина парализовал движение на перекрестке в Семее
15 июля 2023 г. 10:22
Пенсионер умер из-за жары в Экибастузе
14 июля 2023 г. 2:30
В Актау активно работает бесплатный клуб по изучению казахского языка
15 июля 2023 г. 9:14
Криштиану Роналду снова попал в Книгу рекордов Гиннесса
15 июля 2023 г. 16:19
Заповедник "Семей орманы" в Абайской области снова горит
14 июля 2023 г. 18:57
Информационные системы Комитета госдоходов не будут работать 16 июля
15 июля 2023 г. 14:39
В Костанае задержали несовершеннолетнего пособника мошенников
22 июня 2023 г. 11:23
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
4 июля 2023 г. 2:30
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
23 июня 2023 г. 3:30
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
24 июня 2023 г. 8:37
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины прошла в Шымкенте
5 июля 2023 г. 3:00
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
23 июня 2023 г. 15:34
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
3 июля 2023 г. 8:51
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
21 июня 2023 г. 3:30
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
28 июня 2023 г. 2:00
Высоко сижу, далеко гляжу
2 июля 2023 г. 12:16
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
23 июня 2023 г. 19:21
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
24 июня 2023 г. 20:03
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
11 июля 2023 г. 3:30
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
6 июля 2023 г. 1:00
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
4 июля 2023 г. 8:35
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
6 июля 2023 г. 2:00
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
7 июля 2023 г. 15:06
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
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Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
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Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
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