Согласие и лад – настоящий клад, а выборы в миру – это к добру!
Ожидания и неожиданности выборов
От выборов – к росту благосостояния
Народ – за обновление
Достигнут большой прогресс
Не заметили людей в погонах…
В Казахстане стартовали дни празднования Наурыз мейрамы
Никаких замечаний!
Голосовали мотивированно
Важны разные мнения
Казахстан – пример для многих
Наблюдение пристальное и беспристрастное
Дать шанс молодым
Успех демократических реформ
В целом внеочередные парламентские выборы в Казахстане прошли гладко – такую оценку электоральной кампании дали наблюдатели от ОБСЕ
Убедительная победа
Нарушения пресекались
Толкнувший со второго этажа жену житель Астаны не смог избежать тюрьмы
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Пресс-служба президента удивила казахстанцев необычным видеороликом
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Потребителям Темиртау сделали перерасчет за отопление на 300 млн тенге
Тамара Дуйсенова ответила, будет ли продолжать работать после выхода на пенсию
Победу в международном конкурсе World art games в Испании одержал 14-летний Данияр Жакыпбай
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Казахстанец завоевал серебро на этапе Кубка мира по фристайл-могулу
Находившихся в розыске граждан Узбекистана задержали в Астане
Неизвестную инфекционную болезнь обнаружили в Танзании
Непогода в очередной раз обнажила застаревшие проблемы Тараза, связанные с отсутствием нормальной арычной системы и плохим состоянием дорог и тротуаров
Этой песне более ста лет. Тогда в казахской степи кипели нешуточные страсти вокруг истории любви русской девушки и казахского джигита
Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека
В Атырау обманутые посетители презентаций медицинского центра, где рекламируют товары сомнительного качества, подали в суд на организаторов мероприятий
Казахстан завоевал медаль на Кубке мира по спортивной акробатике
Коллапс ряда крупных банков США пока не грозит перерастанием в глобальный финансовый кризис, однако случай с Silicon Valley Bank должен быть тщательно проанализирован казахстанскими регуляторами и бизнес-сообществом
Житель Актау с ножом заставлял женщину снять деньги с банкомата
Материальный ущерб от землетрясений оценили власти Турции
Задержаны топ-менеджеры сайта "Kyzdar.Net" и их помощники
Жанат Тусупбеков возглавил Федерацию тяжелой атлетики РК
Команда, представляющая Шымкент, в этом году намерена побороться за самое высокое место
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
"Стыдно, если с лопатой увидят знакомые": предпочел колонию уборке улиц житель ВКО
Стартовал прием заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Туркестанец притворялся девушкой и вымогал деньги через соцсети
Роды приняли в патрульной машине полицейские Караганды
Мясника убили во время спора о разделке туши в Туркестане
Стартовали II зимние спортивные игры "Дети Азии"
Президент поручил главе "QazaqGaz" продолжить реформирование газовой отрасли
Спецоперация КНБ: ликвидирован канал поставки оружия в Казахстан
"Караганда, Кызылорда, кафе Астаны у меня берут": волонтеры под видом покупателей вышли на поставщика собачатины
"Здесь нет никакого криминала" – Жумангарин высказался о происхождении 10 квартир в Актобе
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Средний размер пенсии в Казахстане на февраль озвучили в Минтруда
Жителя Туркестанской области избили и отобрали лошадь
Два автобуса с иностранцами застряли на трассе в Актюбинской области
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
В Талдыкоргане на трассе столкнулись грузовик и внедорожник