188 млрд тенге выделили на системы водоснабжения в Казахстане

Правительство,Водное хозяйство
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Об этом стало известно на заседании Правительства, где рассматривали вопрос по развитию систем водообеспечения и водоотведения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В текущем году из республиканского бюджета и специального фонда выделено 188 млрд тенге на реализацию 445 проектов по водоснабжению.

В рамках программы ведутся строительно-монтажные работы, а также осуществляется реконструкция и расширение водопроводных сетей. В крупных городах идут работы или уже завершены проекты по модернизации водоочистных сооружений.

Уже проведены работы по реконструкции и расширению существующих сетей протяженностью более 8,5 тыс. км. Также решены вопросы качества и дефицита питьевой воды в ряде крупных городов путем строительства и модернизации водоочистных сооружений.

В Астане построена насосно-фильтровальная станция и проведена реконструкция магистрального водовода на сумму 118 млрд тенге. В Атырау завершена реконструкция фильтровальной станции на сумму 17 млрд тенге. В Костанай и Кокшетау завершается модернизация водоочистных сооружений.

25 млрд тенге выделено на развитие систем водоотведения. По данным министра промышленности и строительства Ерсайына Нагаспаева, в Казахстане степень износа оборудования в канализационно-очистных сооружениях достигла 65%. На реконструкцию новых и модернизацию существующих систем водоотведения в текущем году из бюджета выделено 25 млрд тенге, в том числе на КОС города Кызылорда – 720 млн тенге и Ленгер – 1 млрд тенге.

Кроме того, в городах Актау, Атырау, Каркаралинск и Каражал реализуются 4 проекта по КОСам.

В целом, в рамках Национального проекта «Модернизация коммунального и энергетического секторов» планируется модернизировать канализационно-очистные сооружения в 45 городах, 2,8 тыс. км сетей водоотведения и 5 тыс. км водопроводных сетей.

#Казахстан #водоснабжение #водные ресурсы

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