19 иностранцев подозревают в участии в январских беспорядках – Генпрокуратура РК

Об участии иностранных граждан в январских событиях заявил на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В настоящий момент после январских событий в уголовном производстве находятся 19 иностранных граждан. 11 – из Узбекистана, четверо – из России, двое – из Кыргызстана и по 1 человеку – из Китая и Таджикистана», – констатировал Серик Шалабаев.

Он также добавил, что деяния этих граждан в массовых беспорядках оцениваются по статье «Кража».

«Следствие еще ведется, могут быть изменения», – сказал он.