19 крупных медицинских центров построят в Казахстане до 2026 года
Жанат Тукпиев
До 2026 года в Казахстане будет построено 19 современных медицинских центров. Об этом на расширенном заседании Правительства сообщил Премьер-министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В рамках развития социальной инфраструктуры будут приняты меры по дальнейшему обеспечению качественных и доступных услуг здравоохранения и образования. До 2026 года в регионах страны будут созданы 19 крупных современных медицинских центров с привлечением частного капитала на общую сумму более 1,2 триллиона тенге", – сообщил Мамин.
По его словам, строительство таких больниц начнется в 2020 году в Туркестанской и Северо-Казахстанской областях на сумму 210 миллиардов тенге.
"В рамках ГЧП совместно с Европейским банком реконструкции и развития начнется реализация 7 многопрофильных больниц в 7 регионах: Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская, Жамбылская области и Алматы", – заявил Премьер-министр.
Кроме того, в рамках развития инфраструктуры системы образования в 2020 году планируется ввести около 200 новых школ, из них 100 – частных, а также 44 студенческих общежития. В целом будет инвестировано более 300 миллиардов тенге, в том числе частным сектором – 55 миллиардов тенге и государственным – 248 миллиардов тенге.