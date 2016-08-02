19 миллионов тенге выделено на уничтожение крыс в Шымкенте

В Шымкенте выделены средства для борьбы с крысами, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на otyrar.kz
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"С сентября на сумму 19 миллионов тенге обработают пять миллионов квадратных метров городской территории", – говорится в сообщении.
Специалисты акимата Шымкента занимаются исследованием мест с наибольшим скоплением грызунов.
В первую очередь дезинфекторы обработают места мусорных свалок, побережья рек и водоемов. Между тем подвалы многоэтажных домов Шымкента будут очищены от крыс только за счет самих жильцов.
В информации отмечается, что в последний раз средства для борьбы с крысами были выделены в 2011 году.