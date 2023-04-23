19 операций перенес 10-летний ребенок с тяжелыми ожогами в Шымкенте

Фото: пресс-служба Минздрава РК

10-летний мальчик получил ожоги электрическим током 9 ноября 2022 года, играя на железнодорожном полотне возле ж/д вокзала.

Ребенок в критическом состоянии около трех месяцев находился в реанимационном отделении городской детской клинической больницы. За полгода врачи провели ему 13 операций по замене кожи и 6 некрэктомий. Сейчас мальчик идет на поправку и переведен в палату.

Врач-комбустиолог детской клинической больницы Шымкента рассказывает об этом случае: «Пациент поступил в больницу 9 ноября 2022 года в крайне тяжелом состоянии. В случае с ребенком размер ожога был большим, 65%. Его состояние улучшилось за то время, пока он лечился от ожогов в нашей больнице».

Квалифицированные врачи делают всё возможное для выздоровления маленького пациента.