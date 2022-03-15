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19 правоохранителей погибли во время январских событий
Вологодская Галина
собкор по Восточно-Казахстанской области

Информация, прозвучавшая в ходе пленарного заседания Мажилиса по январским событиям, дала ответ на многие вопросы, считает секретарь Военного совета Национальной гвардии РК Савердин Имиров.

Общество ждало от силовых ведомств предварительных итогов расследования январских событий. Как отметил высокопос­тавленный офицер Национальной гвардии РК, приведенные в Мажилисе данные и цифры дали возможность казахстанцам сложить целостную картину происходившего.

– Многое стало понятно из выступления адвоката по правам человека Айман Умаровой, – отметил Савердин Имиров. – Информационная подготовка шла задолго до января. «Разог­ревалась» та часть общества, которая негативно отнеслась к инициированному Президентом Касым-Жомартом Токаевым курсу обновления и реформ. В конечном счете нашелся повод в виде недовольства ценами на автомобильное топливо, и этим в своих интересах сразу воспользовались организаторы.

Как показывает история, чаще всего в таких ситуациях в качестве торпедирующей силы провокаторы используют маргинальную молодежь. У таких молодых людей нет четких представлений о происходящем в стране и мире. Нет желания учиться, трудиться, созидать, их интересует только легкая нажива. К сожалению, Казахстан не стал исключением. В пригородах скопилась критическая масса парней, перебивающихся случайными заработками. Именно ею воспользовались провокаторы. В Алматы во время беспорядков маргиналы двигались толпой именно со стороны рынка. При этом среди бесчинствовавших практически не было студентов.

Если первую волну представляли мирные митингующие, то следом накатили агрессивные массы, вооруженные бандиты. Самое страшное – молодежь использовали как живой щит, организаторы прикрывались ею. Поэтому военнослужащие не могли в полной мере применить оружие.

– Прозвучала цифра, что от шальных пуль в ходе перестрелок погибли 20 человек, – отметил офицер. – А если бы гвардейцы без оглядки использовали огнестрельное оружие? Страшно подумать, какие могли быть последствия.

В социальных сетях, по словам Савердина Карловича, находятся «правозащитники», выставляющие погромщиков героями. Большего цинизма сложно представить! Герои – это спортсмены, защищающие честь страны на международных соревнованиях, это знаменитые певцы, которым аплодируют во всем мире. Это казахстанские ученые, создавшие вакцину в период пандемии. К сожалению, у многих парней и девушек сегодня искаженное понимание геройства. Они хвастают дорогими иномарками, брендовыми вещами. Поэтому толпа в первую очередь ринулась громить бутики, вытаскивая смартфоны, одежду и обувь.

– Уверен, что сейчас все молодые люди, оказавшиеся в рядах погромщиков, осознали, что они натворили, – выразил мнение военнослужащий. – Они поддались информационной обработке, от этого их ненависть и желание разрушать. Вся картина свидетельствует, что толпу заранее инструктировали. Их учили разливать коктейли Молотова, использовать бензовозы или пожарные машины как таран. Это настоящий терроризм. Это не хулиганство, это целенаправленные действия, чтобы посеять хаос, вызвать смятение и страх в обществе.

В Национальной гвардии есть девиз: «Гвардия – единая боевая семья, за нами народ, за нами страна». Офицеры и солдаты до конца выполняли долг. Всю страну облетели кадры, когда провокаторы уговаривали военнослужащего в Актобе сложить оружие. А он заявил: «Я выполняю свой воинский долг». Или трогательные кадры из Шымкента, когда ребенок доверчиво прижался к гвардейцу, почувствовав в нем защиту, добрую силу, безопасность. Такие факты говорят сами за себя. Силовики, выполняя воинский долг, защитили страну от хаоса.

Сейчас выясняется, что действия провокаторов и погромщиков финансировались из-за рубежа. Они целенаправленно шли на то, чтобы убивать, захватывать здания правоохранительных органов и государственной власти. Против подготовленных экстремистов встали военнослужащие. Двое гвардейцев – Мадияр Кайсаров и Айбат Аманов – погибли, выполняя боевую задачу. А ведь им было всего 18–19 лет. Их имена внесены в список героев Национальной гвардии.

– Конечно, многие факты выяснятся позже, полные выводы будут сделаны, возможно, даже не через один год, – заключил офицер. – Главное, что сегодня государство приняло все меры для восстановления всего, что было разрушено в ходе январских событий. Восстановлены конституционный строй, общественный порядок. Ничто и никто не угрожает жизни людей.

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