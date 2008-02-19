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Конкурсы
19.02.2008
19 февраля 2008 г. 0:00
Конкурсы на 19.02.2008 -
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Берик Алибай: сегодня его работы украшают самые лучшие коллекции мира
00:00
Как я училась правильно замуж ходить
00:30
В Сибири казахское сокровище тазы дает уроки милосердия и любви
00:15
Девяностолетние дедушки говорят о кражах. Но не совсем обычных. О традиции красть невест
00:45
В Алматы прошла выставка-ярмарка голубей Семиречья
01:30
Нам нужна стабильность
00:00
Должны ли банки отвечать за «дыры» в своей системе безопасности?
01:15
Вместо тоя – в больницу
00:14
Не обезьянья жизнь…
00:18
Живая книга в детских руках
01:45
Коалиция конструктивизма
00:53
Во имя будущего
00:52
Ночные мелодии домбры
00:00
Парадокс
00:59
Привычка страдать
00:54
На проводе Семипалатинск
00:15
Просто бизнес
00:56
Щебень преткновения
01:03
Игры номадов в Казахстане
01:00
Искусство объединяет
30 сентября 2022 г. 10:40
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
30 сентября 2022 г. 1:00
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
3 октября 2022 г. 9:20
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
4 октября 2022 г. 11:39
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
30 сентября 2022 г. 8:58
Напал на гида на Кольсае: вокруг певца Торегали Тореали вновь разгорается скандал (видео)
30 сентября 2022 г. 12:51
Токаев о фейках и кибератаках: Определенные внешние силы намерены посеять смуту в Казахстане
30 сентября 2022 г. 14:23
Новую банкноту номиналом 20 тысяч тенге выпустил Нацбанк
30 сентября 2022 г. 10:18
Девочка, обвинявшая родственников в сексуальном насилии, покончила с собой
30 сентября 2022 г. 12:23
Президент Токаев: В мире наблюдается беспрецедентное геополитическое обострение
30 сентября 2022 г. 15:37
Певца Торегали Тореали взяли под стражу
30 сентября 2022 г. 0:45
Компромисс между художником и властью
30 сентября 2022 г. 15:24
Пробки в городе объяснили в ДП Астаны
30 сентября 2022 г. 13:51
Президент открыл памятник Мухтару Ауэзову и Кайыму Мухамедханову в Семее
30 сентября 2022 г. 0:00
Учитель из Великобритании полюбил Алматы и казахский язык
30 сентября 2022 г. 14:51
Партия "Ауыл" выдвинула своего кандидата в президенты
30 сентября 2022 г. 18:24
Асел Жанасова освобождена от должности вице-министра
30 сентября 2022 г. 15:08
Тариф на отопление и горячую воду повысится с 1 октября в Караганде
2 октября 2022 г. 9:47
Токаев поздравил казахстанских учителей с профессиональным праздником
30 сентября 2022 г. 9:53
Премьер провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
30 сентября 2022 г. 16:02
О ситуации в городе из-за притока россиян рассказали в маслихате Астаны
13 сентября 2022 г. 8:20
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
19 сентября 2022 г. 0:00
Указ Президента Республики Казахстан
21 сентября 2022 г. 21:15
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
15 сентября 2022 г. 12:36
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
12 сентября 2022 г. 13:25
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
19 сентября 2022 г. 15:18
Объявлены новшества ЕНТ-2023
14 сентября 2022 г. 8:41
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
16 сентября 2022 г. 12:25
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
13 сентября 2022 г. 0:05
Реформатор с большой буквы
21 сентября 2022 г. 12:13
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
23 сентября 2022 г. 0:00
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
19 сентября 2022 г. 11:44
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
12 сентября 2022 г. 9:38
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
19 сентября 2022 г. 0:00
Закон Республики Казахстан
26 сентября 2022 г. 13:10
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
7 сентября 2022 г. 0:00
«Точечные эксперименты» градостроительства
19 сентября 2022 г. 11:10
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
15 сентября 2022 г. 0:00
Указ Президента Республики Казахстан
26 сентября 2022 г. 13:27
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
21 сентября 2022 г. 13:18
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
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Казахстанская правда
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