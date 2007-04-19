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Конкурсы
19.04.2007
19 апреля 2007 г. 0:00
Конкурсы на 19.04.2007 -
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Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
00:45
Казахстанец из 20-ки лучших снайперов ВОВ: история Тулеугали Абдыбекова
08:50
День Победы в Великой Отечественной войне отмечает Казахстан
01:15
Как сегодня ищут места захоронений казахстанских солдат, пропавших без вести во время ВОВ
01:45
Новую модель системы сдержек и противовесов в Казахстане предложил Токаев
00:00
Легендарный казахстанский снайпер Ибраим Сулейменов наводил ужас на врагов и готовил талантливых учеников
12:00
Какая погода ждет казахстанцев 10-12 мая
00:30
До двух миллионов тенге увеличили выплату для ветеранов Великой Отечественной войны в Прииртышье
10:30
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 мая
01:30
5,4 млрд тенге выплатят ветеранам в преддверии Дня Победы
01:00
Частичка Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве передана волонтерам Казахстана
02:00
В Мангистау планируют выделять гранты для обучения гидрогеологов
00:00
На 65-м году жизни скончался бывший собкор "Казахстанской правды"
10:45
Память погибших во время ВОВ солдат почтили в Нур-Султане
00:00
Юрист не имеет права на ошибку
09:10
Офтальмолог рассказала о темных пятнах перед глазами из-за COVID-19
00:00
На фронтах – бои, в тылу – работа
00:00
Память в музыке и в сердце
12:18
Касым-Жомарт Токаев почтил память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны
00:00
Жизнь длиною в век
3 мая 2022 г. 13:33
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
3 мая 2022 г. 1:00
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
6 мая 2022 г. 11:00
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
3 мая 2022 г. 19:40
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
4 мая 2022 г. 11:35
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
4 мая 2022 г. 1:00
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
3 мая 2022 г. 13:52
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
2 мая 2022 г. 20:05
Десятилетний ребенок погиб на картинге в Алматинской области
4 мая 2022 г. 8:38
Болат и его команда
6 мая 2022 г. 18:31
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
3 мая 2022 г. 0:15
Грядущий референдум может стать основной нового общественного договора в Казахстане
5 мая 2022 г. 20:18
Полный текст видеообращения Президента Токаева по поправкам в Конституцию
3 мая 2022 г. 14:25
Тростью и табуреткой: зверское избиение пожилой алматинки сыном шокировало Казнет
3 мая 2022 г. 7:52
О погоде по Казахстану на 3-5 мая рассказали синоптики
4 мая 2022 г. 11:16
Цифровые документы приравняют к бумажным в Казахстане
6 мая 2022 г. 11:28
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
3 мая 2022 г. 15:40
Токаев примет участие в мероприятиях ко Дню защитника Отечества и Дню Победы
2 мая 2022 г. 10:08
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 мая
2 мая 2022 г. 19:57
Главы правительств Казахстана и России провели телефонные переговоры
4 мая 2022 г. 15:08
"Уральск, Петропавловск, Павлодар надо отдать России": за провокационный пост завели дело на мужчину в ЗКО
18 апреля 2022 г. 0:19
Закон Республики Казахстан
10 апреля 2022 г. 9:19
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
11 апреля 2022 г. 13:11
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
12 апреля 2022 г. 17:36
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
15 апреля 2022 г. 0:15
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
22 апреля 2022 г. 10:31
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
18 апреля 2022 г. 12:54
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
15 апреля 2022 г. 19:55
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
25 апреля 2022 г. 0:05
Не все так просто
18 апреля 2022 г. 10:13
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
29 апреля 2022 г. 20:31
Какой будет погода в мае для казахстанцев
20 апреля 2022 г. 8:37
ОСИлим ли?
23 апреля 2022 г. 16:57
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
12 апреля 2022 г. 18:32
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
23 апреля 2022 г. 15:38
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
20 апреля 2022 г. 20:53
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
30 апреля 2022 г. 14:28
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
20 апреля 2022 г. 0:45
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
20 апреля 2022 г. 0:00
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
18 апреля 2022 г. 0:03
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
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Казахстанская правда
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