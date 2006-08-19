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Конкурсы
19.08.2006
19 августа 2006 г. 0:00
Конкурсы на 19.08.2006 -
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Курс тенге полностью отыграл свое падение
00:15
Гуманитарные усилия ООН не в состоянии решить главную задачу в Украине
00:00
Трасса между Карагандой и Темиртау, которую еще не сдали, покрывается трещинами
00:45
Бандитских дронов опасаются правоохранители Франции
01:15
Работу в Англии обещал аферист жителям Южного Казахстана
01:45
Таинственные нападения на девушек участились во Франции
01:00
Факты незаконного недропользования выявлены на юге Казахстана
02:00
Эксперт: Конституционная реформа удовлетворяет запрос казахстанцев на реализацию гражданских прав
00:00
За незаконный кредит – реальный срок
00:00
«Бой с фашизмом мы приняли и победили!»
01:30
Казахстанские шахматисты завоевали еще три медали на турнире в Греции
00:00
Равнение на лучших
01:00
Президент ознакомился с работой университета
00:42
На турнир в Албанию
00:28
То, что видит тебя насквозь
02:15
Врач едет в село
00:30
Акцент – на реальные проблемы
00:32
16-й титул в парном разряде
00:00
По воле народа
00:26
Расширяя круг возможностей
3 мая 2022 г. 13:33
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
29 апреля 2022 г. 20:31
Какой будет погода в мае для казахстанцев
3 мая 2022 г. 1:00
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
28 апреля 2022 г. 1:45
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
28 апреля 2022 г. 14:39
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
29 апреля 2022 г. 12:00
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
30 апреля 2022 г. 9:49
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
1 мая 2022 г. 8:40
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
3 мая 2022 г. 19:40
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
29 апреля 2022 г. 0:30
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
28 апреля 2022 г. 0:00
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
29 апреля 2022 г. 12:08
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
29 апреля 2022 г. 0:15
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
29 апреля 2022 г. 1:30
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
28 апреля 2022 г. 12:30
Стало известно, как будут повышать доходы казахстанцев – презентована программа
1 мая 2022 г. 20:12
Девочка выпала из автомобиля и погибла под его колесами в Алматы – СМИ
28 апреля 2022 г. 12:18
Может ли вернуться в Казахстан COVID-19 в связи с эпидситуацией в Китае, ответила глава Минздрава
3 мая 2022 г. 13:52
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
28 апреля 2022 г. 0:15
Что стоит знать казахстанцам о грядущих изменениях Конституции
28 апреля 2022 г. 0:30
Как сегодня живет аул детства выдающегося ученого Каныша Сатпаева
5 апреля 2022 г. 11:50
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
18 апреля 2022 г. 0:19
Закон Республики Казахстан
10 апреля 2022 г. 9:19
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
6 апреля 2022 г. 15:45
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
6 апреля 2022 г. 2:45
События в Украине привели к серьезным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
8 апреля 2022 г. 17:45
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
11 апреля 2022 г. 13:11
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
12 апреля 2022 г. 17:36
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
15 апреля 2022 г. 0:15
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
6 апреля 2022 г. 12:36
Снег и дожди идут в Казахстан
22 апреля 2022 г. 10:31
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
18 апреля 2022 г. 12:54
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
15 апреля 2022 г. 19:55
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
25 апреля 2022 г. 0:05
Не все так просто
18 апреля 2022 г. 10:13
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
7 апреля 2022 г. 8:39
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
7 апреля 2022 г. 16:08
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
20 апреля 2022 г. 8:37
ОСИлим ли?
23 апреля 2022 г. 16:57
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
12 апреля 2022 г. 18:32
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
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Казахстанская правда
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