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19.09.2006
Конкурсы
19 сентября 2006 г. 0:00
58
Конкурсы на 19.09.2006 -
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10:56
Новый документ на жильё появится в Казахстане
08:37
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины прошла в Шымкенте
11:22
Посольство Казахстана в России обратилось к казахстанцам
09:53
Сразу два титула завоевал казахстанский боец в среднем весе на международном турнире
12:39
Сборная ВКО лидирует в медальном зачете VI летней Спартакиады Казахстана по легкой атлетике
13:34
Пропавшего в Шымкенте ребенка нашли спустя сутки
15:40
Токаев поговорил по телефону с президентом России
15:19
Мужчина выпал из окна 9-го этажа в Кокшетау
16:02
Кошанов: творчество Магжана Жумабаева объединяет людей и заряжает их на работу во благо страны
17:31
Инцидент на рынке "Алтын Орда" в Алматинской области прокомментировали в полиции
18:37
Пять человек пострадали в массовом ДТП в Уральске
20 июня 2023 г. 7:00
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
18 июня 2023 г. 10:11
В Восточно-Казахстанской области горит Катон-Карагайский национальный природный парк
19 июня 2023 г. 1:00
Полвека, а может быть и больше, понадобится на восстановление леса в области Абай
18 июня 2023 г. 15:13
Пожар в Катон-Карагайском нацпарке локализовали на 15 Га
17 июня 2023 г. 8:41
Шкаф насмерть придавил шестилетнего ребенка в Алматы
17 июня 2023 г. 11:29
"Мы должны извлечь уроки": Токаев выступил с речью на заседании Национального курултая
18 июня 2023 г. 18:28
Захват заложников в банке в Астане: комментарий главы МВД
17 июня 2023 г. 12:19
Президент напомнил казахстанцам о главных ценностях
17 июня 2023 г. 13:56
Президент рассказал о том, что значит "Справедливый Казахстан" и как его построить
17 июня 2023 г. 12:03
Токаев рассказал о задачах, которые стоят перед казахстанским обществом
17 июня 2023 г. 11:52
"Мы проделали эту огромную работу вместе": Токаев об итогах
18 июня 2023 г. 8:39
Восстановлением сгоревшего леса в области Абай займутся ученые из Южной Кореи
17 июня 2023 г. 17:26
Банда из Павлодара обманула пенсионеров на 25 млн тенге
17 июня 2023 г. 15:40
Автомат, ружье и патроны изъяли у жителя села в Акмолинской области
17 июня 2023 г. 16:17
Министр здравоохранения поздравила медиков с профессиональным праздником
17 июня 2023 г. 19:31
Пограничники пресекли контрабанду табачных стиков на 6 млн тенге
17 июня 2023 г. 9:35
Торговца наркотиками задержали около торгового центра в Талдыкоргане
17 июня 2023 г. 10:11
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестан
17 июня 2023 г. 11:39
Сакральный Туркестан и преемственность поколений
17 июня 2023 г. 11:14
Глава государства посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи
30 мая 2023 г. 4:30
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
13 июня 2023 г. 20:23
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
30 мая 2023 г. 1:00
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
25 мая 2023 г. 8:33
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
31 мая 2023 г. 2:00
Роль истории в жизни общества
25 мая 2023 г. 0:00
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
31 мая 2023 г. 13:12
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
29 мая 2023 г. 14:15
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
25 мая 2023 г. 10:30
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
6 июня 2023 г. 8:50
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
11 июня 2023 г. 14:38
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
13 июня 2023 г. 1:00
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
30 мая 2023 г. 16:06
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
7 июня 2023 г. 1:30
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
9 июня 2023 г. 8:18
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
10 июня 2023 г. 20:49
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
30 мая 2023 г. 0:00
Тернистый путь к знаниям
9 июня 2023 г. 1:30
Высокая миссия зергера
13 июня 2023 г. 8:34
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
16 июня 2023 г. 13:39
БАКАД запустили в Алматинской области
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