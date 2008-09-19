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Конкурсы
19.09.2008
19 сентября 2008 г. 0:00
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05:44
Касым-Жомарта Токаева встретили во дворце Короля "Каср Ас-Салам"
06:10
Президент Казахстана и Наследный принц Саудовской Аравии провели переговоры
08:35
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 июля
18 июля 2022 г. 9:55
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
20 июля 2022 г. 15:50
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
19 июля 2022 г. 14:35
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
18 июля 2022 г. 10:53
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
19 июля 2022 г. 18:25
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
17 июля 2022 г. 9:00
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 июля
20 июля 2022 г. 11:58
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
18 июля 2022 г. 0:00
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
18 июля 2022 г. 9:15
Как в Казахстан возвращают похищенные активы из-за рубежа
20 июля 2022 г. 13:20
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
18 июля 2022 г. 1:00
Скандал из-за очередной реконструкции назревает в Алматы
18 июля 2022 г. 8:45
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 июля
18 июля 2022 г. 1:30
Казахстанцы вынуждены вновь вспомнить о масках и антисептиках
19 июля 2022 г. 8:30
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 июля
19 июля 2022 г. 0:15
Украли то, не знаем что
17 июля 2022 г. 13:18
Кого больше всех любят кусать комары, рассказала медик
21 июля 2022 г. 15:02
Новая праздничная дата появится в Казахстане
22 июля 2022 г. 8:36
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
21 июля 2022 г. 2:30
Сахарный ажиотаж продолжается в Петропавловске
18 июля 2022 г. 3:15
Я ушел навсегда...
29 июня 2022 г. 18:53
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
30 июня 2022 г. 8:16
Таксист увёз девушку за город в Караганде
29 июня 2022 г. 13:12
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
12 июля 2022 г. 11:54
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
24 июня 2022 г. 18:06
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
29 июня 2022 г. 12:18
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
15 июля 2022 г. 13:52
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
7 июля 2022 г. 12:07
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
30 июня 2022 г. 21:05
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
1 июля 2022 г. 0:15
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
29 июня 2022 г. 13:45
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
1 июля 2022 г. 13:50
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
26 июня 2022 г. 13:41
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
29 июня 2022 г. 1:00
Что происходит с тенге – свежие данные
13 июля 2022 г. 17:42
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
7 июля 2022 г. 12:07
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
3 июля 2022 г. 10:49
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
13 июля 2022 г. 18:19
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
29 июня 2022 г. 20:11
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
5 июля 2022 г. 16:34
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
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Казахстанская правда
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